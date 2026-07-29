Evidence na úřadu práce se vyplatí i kvůli měsíci
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Při obdržení výpovědi se velmi často nepodaří najít nové zaměstnání ještě během výpovědní lhůty. V takovém případě je dobré se ihned po skončení pracovního poměru registrovat na úřadu práce, i když jsou rozjednány nějaké nové pracovní varianty.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2026 je výhodnější než v roce 2025. Uchazeči o zaměstnání do 52 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, ve věku od 52 let do 57 let potom 8 měsíců a nad 57 let již 11 měsíců.
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Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahovaném předchozím příjmu. Zejména v prvních měsících nároku na podporu v nezaměstnanosti je výpočet podpory v nezaměstnanosti výhodný. Pokud se podaří po dvou nebo třech měsících najít nové zaměstnání, tak pokles rodinné životní úrovně je velmi nízký.
Zdravotní pojištění platí stát
Během evidence na úřadu práce náleží při splnění podmínek podpora v nezaměstnanosti, která je poměrně vysoká, a současně je evidencí na úřadu práce vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny, neboť za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Kdo je bez zaměstnání a není v evidenci na úřadu práce, ten si musí sám zdravotní pojištění platit jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů), pokud nesplňuje žádnou jinou zákonnou podmínku pro zařazení do kategorie státních pojištěnců. V roce 2026 platí OBZP za každý měsíc zdravotní pojištění ve výši 3024 Kč.
Náhradní doba pojištění pro důchodové účely
Evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává vždy jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely, a to z 80 % (tj. 100 dní se počítá jako 80 dní). Každý ukončený rok pojištění přitom hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli, navíc se evidence na úřadu práce hodnocená jako náhradní doba pojištění počítá současně jako vyloučená doba pojištění, takže „chrání“ průměrnou důchodovou mzdu, ze které se státní důchod počítá.
Neregistrování na úřadu práce se nevyplácí
Zejména pro lidi, kteří nikdy nebyli na úřadu práce a nyní nečekaně po hodně letech dostali od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost, je evidování na úřadu práce nepříjemné. Nepočítali s tím a nechtěli to. Každopádně je potřeba tento krok udělat. A to hned z několika důvodů. Při splnění zákonných podmínek náleží poměrně vysoká podpora v nezaměstnanosti, je vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a tímto krokem se „vylepšuje“ důchodový průběh pojištění.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti
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