Poradna: U zaměstnavatele mohu pokračovat na DPP, mám odejít do předčasného důchodu?
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 4413×
Kateřina: Do normálního důchodu mohu jít cca za dva roky, situaci jsem řešila se svým zaměstnavatelem. Nabídl mi dohodu o provedení práce s odměnou 11900 Kč a tím samozřejmě výrazné snížení úvazku. To se mi líbí, pracovat na plný úvazek je už pro mě moc. Mám to přijmout?
Pokud zvolíte odchod do předčasného důchodu, tak budete mít měsíční důchod samozřejmě nižší, než když budete pracovat až do řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vám už chybí do normálního důchodového věku přibližně dva roky, takže krácení důchodu by ve Vašem případě bylo již nižší. Nebudete odcházet v nejdřívějším možném termínu.
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S čím počítat při volbě předčasného důchodu?
Předčasný důchod je nižší oproti řádnému důchodu z důvodu krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při výpočtu důchodu hraje důležitou roli získaná doba pojištění, která je u předčasného důchodu pochopitelně nižší než při zaměstnání na pracovní smlouvu až do normálního důchodového věku. Předčasní důchodci navíc mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenou valorizaci a omezené možnosti přivýdělku.
Hlavní roli hraje Vaše chuť pracovat
Dle formulace dotazu předpokládám, že hlavní roli ve Vašem rozhodování hraje chuť a možnost pracovat. Jestliže Vás již zaměstnání na plný úvazek velmi vyčerpává a myšlenkami jste již v důchodu, potom je pro Vás odchod do předčasného důchodu s možností pravidelného přivýdělku na dohodu o provedení práce pro stávajícího zaměstnavatele zajímavým řešením. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce do zákonného limitu, tak se z ní neplatí sociální pojištění a takový příjem mohou mít i předčasní důchodci. Pobírala byste současně předčasný důchod a příjem z dohody o provedení práce a finančně byste tak na tom byla lépe než většina důchodců.
Výhodné zdanění
Jestliže budete mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, což předpokládám, potom z hrubé odměny 11900 Kč nebudete platit žádné daně a čistá odměna na účet bude rovněž 11900 Kč. I při práci na dohodu o provedení práce lze u zaměstnavatele uplatňovat slevu na poplatníka. Zdanění by bylo v takovém případě velmi výhodné, to je dobré do důchodového rozhodování zahrnout.
Chcete maximalizovat důchod a vydržíte pracovat na smlouvu
Měsíční částku starobního důchodu budete mít samozřejmě nejvyšší, když odejdete až do řádného starobního důchodu a budete až do dosažení řádného důchodového věku platit ze zaměstnání sociální pojištění. Pro vlastní pohodu a osobní svobodu je však značný rozdíl pracovat na plný úvazek na pracovní smlouvu nebo pouze na dohodu o provedení práce s velmi sníženým hodinovým úvazkem. Hodně žadatelů o předčasný důchod takovou možnost přivýdělku jako Vy nemělo a nemá, a přitom by jí řada lidí ráda využila.
Závěrem
Pobírat předčasný důchod a přitom mít pravidelný přivýdělek pouze na „pár hodin“ týdně na dohodu o provedení práce je atraktivní řešení. Souhrnný příjem (tj. důchod a odměna z DPP) je v takovém případě zajímavý a práce je již spíše radostí než nutnou povinností. Pracovat na plný úvazek nebo na dohodu o provedení práce je velký rozdíl, druhá varianta je mnohem více pohodová. Při volbě předčasného důchodu je však nutné počítat s nižším důchodem z důvodu krácení, Vy však již máte do normálního důchodového věku pouze cca dva roky, takže by bylo krácení nižší než v nejdřívější variantě. Zdali však takovou nabídku přijmout, to závisí především na tom, jak moc Vás práce na plný úvazek vyčerpává, jak dlouho byste si mohla na DPP přivydělávat a jak moc Vám bude vadit nižší důchod z důvodu krácení.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením