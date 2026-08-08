Poradna: Zaměstnavatel chce, abych odešla do předčasného důchodu
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Zdeňka: Koncem roku budu moci odejít do předčasného důchodu, chci však stále ještě pracovat. Zaměstnavatel mě však tlačí k odchodu do předčasného důchodu, když už na něj budu mít nárok. Nevím, co mám dělat. O předčasném důchodu jsem zatím neuvažovala.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Odchod do předčasného důchodu je přitom vlastním osobním rozhodnutím. Zaměstnavatel o Vašem odchodu do důchodu v žádném případě nerozhoduje. Žádost o případný předčasný důchod byste si podávala Vy sama. Zaměstnavatel za Vás Vaše důchodové nároky vyřizovat nebude, na to zkrátka nemá právo. Požadavek Vašeho zaměstnavatele, abyste odešla do předčasného důchodu, nemusíte samozřejmě vůbec řešit. Možnost čerpání předčasného důchodu není výpovědní důvod. Pokud do předčasného důchodu nebudete chtít odejít, tak zkrátka do předčasného důchodu nepůjdete.
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Předčasný důchod a konec v práci
Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci nemohou mít ke svému předčasnému důchodu příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Pobírat předčasný důchod na účet a mít takový příjem není možné. Sociální pojištění se přitom ze zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu (i na zkrácený úvazek) platí vždy. S tím předpokládám pracuje i Váš zaměstnavatel a chce, abyste odešla do předčasného důchodu a přestala tak u něj pracovat.
Výpověď = výpovědní lhůta a odstupné
Pokud by Vám nakonec Váš zaměstnavatel dal sám výpověď, což je jednostranný právní úkon, potom byste měla nárok na dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty a na výplatu odstupného. Pokud by se Vám nepodařilo ihned najít nové pracovní uplatnění po skončení pracovního poměru, potom byste se mohla samozřejmě registrovat na úřadu práce a měla nárok na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Evidencí na úřadu práce byste si posunula termín odchodu do důchodu a zvýšila dobu pojištění, neboť evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.
Nepříjemné pracovní prostředí
Nevím, v jak velké firmě pracujete a zdali Vás o předčasném důchodu přesvědčoval majitel, vedoucí, mzdová účetní a zdali pro Vás tato nepříjemná komunikace probíhala často. Pokud jste zaměstnavateli jednoznačně řekla, že o předčasném důchodu nyní neuvažujete a přitom stále po Vás takové rozhodnutí požaduje, tak je to samozřejmě pro Vás nepříjemné a v takové pracovní atmosféře se nepracuje dobře. Pokud Vás však současné zaměstnání baví, tak se nenechte „zvyklat“, o své důchodové budoucnosti rozhodujete pouze Vy sama. V budoucnu může být Vaše situace samozřejmě odlišná a třeba za rok a půl budete z různých důvodů požadovat předčasný důchod a budete moci si o něj požádat. To že jste nyní zaměstnavateli řekla, že chcete pracovat až do řádného důchodového věku, neznamená, že případně nebudete moci předčasný důchod již nikdy využít. O svém důchodovém termínu si rozhodujete výhradně sama a svůj názor můžete změnit. Před případným odchodem do důchodu je vhodné si vždy pečlivě propočítat, s jakou částkou důchodu lze počítat, samotná výpočtová formule důchodu je každoročně odlišná. Důchodové varianty v prosinci starého roku a v lednu nového roku se liší. Během celého kalendářního roku je jinak výpočtová formule stejná.
Závěrem
Skutečnost, že dosáhnete v prosinci věku pro možný odchod do předčasného důchodu, není pochopitelně automatickým důvodem pro ukončení pracovního poměru. O tom, kdy odejdete do důchodu, Váš zaměstnavatel vůbec nerozhoduje a pouze Vy sama si určíte Váš termín odchodu do důchodu.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením