Minimální doba pojištění pro přiznání důchodu
štítky Penze Pojištění čtení na 2 minuty | přečteno 65×
Starobní důchod i invalidní důchod lze pobírat na účet pouze při splnění podmínky minimální doby pojištění. Jak se liší minimální doba pojištění? Jak je to v případě vdovského důchodu?
Pouhé dosažení řádného důchodového věku nestačí, aby bylo možné pobírat řádný starobní důchod na účet. Druhou zákonnou podmínkou je získání minimální doby pojištění, která činí 35 let. Do doby pojištění se počítají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění.
Jak je to u předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Potřebná minimální doba pojištění pro přiznání předčasného důchodu se však nesnižuje, ale naopak zvyšuje. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější, než je tomu u řádného starobního důchodu. Nárok na předčasný důchod mají pouze žadatelé, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Někteří občané si tak nemohou odchod do předčasného důchodu dovolit a musí z důvodu nižší doby pojištění volit až odchod do řádného starobního důchodu.
U invalidního důchodu závisí na věku
Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku žadatele o invalidní důchod. Dle § 40 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platí, že minimální doba pojištění činí u věku:
- do 20 let méně než jeden rok
- od 20 let do 22 let jeden rok
- od 22 let do 24 let dva roky
- od 24 let do 26 let tři roky
- od 26 let do 28 let čtyři roky a
- nad 28 let pět roků
U pojištěnce staršího 28 let se potřebná doba pojištění zjišťuje v posledních deseti letech. Občané starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.
Vdovský důchod závisí na průběhu zemřelého manžela
Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo splnil podmínku pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Stejné podmínky platí pochopitelně i pro vdovecký důchod. To znamená, že vlastní průběh pojištění vdovy nehraje žádnou roli a dlouhodobá nezaměstnanost vdovy není důvodem pro nepřiznání vdovského důchodu, pokud podmínku pojištění splňuje zemřelý manžel.