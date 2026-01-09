Poradna: Úřad práce nebo předčasný důchod?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 5705×
Richard: U současného zaměstnavatele budu pracovat pouze do konce února. Do normálního důchodu mi chybí přes dva roky, takže přemýšlím co dál. Nové zaměstnání zatím nemám a nevím, jakou mám šanci si nové místo najít. Předčasný důchod mě moc neláká, nechci mít krácený důchod. Co mám dělat?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, takže věkovou podmínku pro přiznání předčasného důchodu již splňujete. Dosažení věku potřebného pro přiznání předčasného důchodu však nebrání evidenci na úřadu práce. Odchod do předčasného důchodu není povinností. Ztráta zaměstnání v předdůchodovém věku neznamená, že musíte volit odchod do předčasného důchodu.
Související
Ideální řešení? Nové zaměstnání od března
S ohledem na Vaši současnou finanční situaci by pro Vás pochopitelně bylo nejlepší, kdybyste si našel nové pracovní uplatnění a od března pracoval již pro nového zaměstnavatele. Zaměstnání až do řádného důchodového věku by pro Vás bylo po finanční stránce jednoznačně nejlepší. Měl byste nejvyšší disponibilní příjem před odchodem do důchodu a následně byste měl i nejvyšší starobní důchod. Řádný starobní důchod je poměrně významně vyšší než předčasný důchod.
Evidence na úřadu práce
Jestliže se Vám nepodaří nastoupit po skončení současného zaměstnání do jiné práce, tak se evidujte na úřadu práce. Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2026 je výhodnější než v roce 2025. Evidence na úřadu práce po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Pozdějším odchodem do předčasného důchodu z důvodu evidence na úřadu práce si navíc snížíte krácení za předčasnost. Lidé starší 57 let mají v roce 2026 nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Během evidence na úřadu práce si samozřejmě můžete najít nové pracovní uplatnění. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že občané v evidenci na úřadu práce si musí plnit své zákonné povinnosti vyplývající z evidence.
Žádné starosti? Odchod do předčasného důchodu
V případě odchodu do předčasného důchodu v nejbližším termínu po skončení Vašeho pracovního poměru počítejte se značně nižším předčasným důchodem, než když odejdete do předčasného důchodu až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Při odchodu do předčasného důchodu již nebudete mít pracovní starosti a budete pravidelně každý měsíc dostávat státní starobní důchod. V dotazu však píšete, že nechcete mít krácený starobní důchod, takže intenzivní hledání nového pracovní uplatnění je pro Vás velmi důležité.
Závěrem
Přestože je pracovní situace nezaměstnaných lidí v předdůchodovém věku složitá, tak vzhledem k Vašemu velmi aktivnímu přístupu není neřešitelná. Jestliže nechcete mít krácený předčasný důchod a chcete stále pracovat, tak Vám doporučuji věnovat maximální úsilí hledání nového místa. Oslovte všechny své známé, poptejte se po okolí, hledejte na inzertních serverech. Možná je pro Vás výhodnější i do práce případně trošku dál dojíždět než odejít do předčasného důchodu, to záleží pochopitelně na Vašich prioritách. Pokud se skutečně rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, potom Vám doporučuji nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti, čímž si zvýšíte měsíční důchod a současně využijete výhodnějšího výpočtu podpory v nezaměstnanosti v letošním roce.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s klasickým krácením