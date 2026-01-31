Poradna: Je mi 61 let a rozhoduji se mezi předčasným důchodem a předdůchodem
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 2663×
Veronika: V září mi bylo 61 let, vychovala jsem dvě děti. Nyní přemýšlím, zdali mám jít do předčasného důchodu nebo do předdůchodu. Pracovat do normálního důchodového věku v současné práci nezvládnu. Co byste mi doporučili?
Jestliže jste se narodila v září 1964 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Do řádného důchodového věku budete moci odejít v listopadu 2028. Do předčasného důchodu můžete nyní odejít kdykoliv, protože do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Související
Evidence na úřadu práce
Jestliže z různých důvodů skončíte v následujících týdnech v zaměstnání, tak Vám doporučuji se nejdříve registrovat na úřadu práce. Budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž výpočet podpory v nezaměstnanosti je v letošním roce výhodnější než v roce 2025. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se navíc započítává do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Evidencí na úřadu práce si tedy zvýšíte důchod a vyhnete se případnému odchodu do předčasného důchodu příliš brzy. Budete si však muset plnit povinnosti vyplývající z evidence na úřadu práce. Získáte i čas na rozhodnutí, zdali následně odejít do předčasného důchodu nebo předdůchodu.
Rozhodování mezi předčasným důchodem a předdůchodem
Když si zvolíte odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s tím, že budete mít měsíční starobní důchod trvale krácený, do dosažení řádného důchodového věku budete mít nárok na omezenou valorizaci (bude se Vám zvyšovat pouze základní výměra důchodu) a do dosažení řádného důchodového věku budete mít omezené možnosti přivýdělku. Předčasní důchodci totiž nesmí mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění, jestliže chtějí stále pobírat předčasný důchod na účet.
Krácení u předčasného důchodu
Při výpočtu předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. To znamená, že např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 720 dní před dosažením řádného důchodového věku se provede krácení za 8 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a při odchodu do předčasného důchodu dříve o 721 dní se provede krácení za 9 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Termín odchodu do předčasného důchodu je tak vhodné dobře naplánovat.
Získání nižší doby pojištění z důvodu volby předčasného důchodu
Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se získá i nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem je tak vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Co by znamenal odchod do předdůchodu?
Pokud se rozhodnete pro čerpání předdůchodu, tak se vyhnete trvale krácenému předčasnému důchodu, ale vyberete si naspořené finanční prostředky na důchod ještě před odchodem do důchodu. Pro získání legislativních výhod předdůchodu musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy a musí se pobírat alespoň dva roky. V období předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Doba předdůchodu není náhradní dobou pojištění, takže při čerpání předdůchodu nebudete mít měsíční důchod na stejné úrovni, jako kdybyste odešla až do řádného důchodu, protože získáte nižší dobu pojištění. Za předdůchodce však platí zdravotní pojištění stát a období čerpání předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pojištění a nemá tak negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se následně starobní důchod vypočítává.
Závěrem
Z výše uvedeného vyplývá, že neexistuje jedno univerzální správné rozhodnutí ve Vašem případě. Čerpání předčasného důchodu i odchod do předdůchodu má své výhody a nevýhody a záleží na Vašem úhlu pohledu. Když odejdete do předčasného důchodu, tak budete mít nižší měsíční důchod, ale naspořené peníze budete čerpat až v důchodu, což bylo primárním cílem Vašeho spoření. Jestliže budete čerpat předdůchod, tak vyčerpáte naspořené peníze před důchodem a měsíční důchod následně budete mít vyšší. Přesné propočty Vám nemohu poskytnout, protože jste neuvedla žádné další údaje.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s klasickým krácením