Poradna: Mohou mi sebrat invalidní důchod?
štítek Invalidita čtení na 3 minuty | přečteno 100×
Radka: Už tři roky mám invalidní důchod prvního stupně. Pořád nepracuji. Žijeme hlavně z manželova příjmu. Nevím, co bychom dělali, kdyby mi invalidní důchod vzali. Jde to? A když si najdu práci, zvýší mi částku invalidního důchodu?
Nevím, z jakého zdravotního důvodu Vám byl přiznán invalidní důchod prvního stupně. Obecně však platí, že zdravotní stav se může v mezidobí zlepšit i zhoršit. Pokud by se Vám zdravotní stav zlepšil natolik, že by Vám již nenáležela invalidita prvního stupně, tak by Vám skutečně již nenáležela výplata invalidního důchodu. Na doplnění uvádím, že v Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně.
Související
Vlastní příjem je důležitý
Zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je velmi vhodné, aby během pobírání invalidního důchodu vykonávali výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění. Např. ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí bez ohledu na výši hrubé mzdy. Tímto krokem si zvyšují invalidní důchodci současnou finanční situaci a současně i vylepší vlastní postavení při budoucím výpočtu starobního důchodu.
Náhradní dobou pojištění je jen invalidní důchod třetího stupně
Pro účely výpočtu starobního důchodu je totiž náhradní dobou pojištění pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Období pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se jako náhradní doba pojištění nepočítá.
Důležitost vlastní výdělečné činnosti
Zaměstnání nebo podnikání v invalidním důchodu prvního stupně má zpravidla i pozitivní vliv na celkovou životní spokojenost, protože je člověk v kontaktu s dalšími lidmi, získává nové znalosti, dovednosti a zkušenosti a díky příjmu ze zaměstnání je jeho celková životní úroveň vyšší, což je pochopitelně velmi důležité. Invalidní důchodci prvního stupně, kteří mají i vlastní příjem, jsou při případném odebrání invalidity v mnohem lepší situaci, protože mají dostatek pracovních zkušeností.
Bez pracovních zkušeností se hledá zaměstnání těžko
Pro dlouhodobě nepracující invalidní důchodce prvního stupně je případné odebrání invalidity z důvodu zlepšení zdravotního stavu finanční problém, protože najít rychle pracovní uplatnění je pro ně velmi těžké.
Zaměstnání Vám invalidní důchod nezvýší
V případě, že budete během pobírání invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět veškeré přímé daně, tak stejně nebudete mít nárok na zvýšení měsíční částky invalidního důchodu. Vlastní výdělek příjemce invalidního důchodu totiž není důvodem pro zvýšení měsíční částky invalidního důchodu. Zaměstnání nebo podnikání Vám tak zlepší současnou finanční situaci a budoucí výpočet starobního důchodu, ale aktuální částku invalidního důchodu nikoliv.
Kdy se zvyšuje invalidní důchod?
Ke zvýšení měsíční částky invalidního důchodu dochází v praxi ze dvou důvodů, a to kvůli pravidelné každoroční valorizaci a při případném zhoršení zdravotního stavu.
Valorizace v lednu 2026
Na doplnění uvádím, že všechny státní důchody se od ledna zvyšují, tedy i invalidní důchody. Základní výměra všech důchodů se zvyšuje o 240 Kč na 4900 Kč a procentní výměra se zvyšuje o 2,6 %. Ani invalidní důchodci nemusí činit žádné administrativní úkony, aby měli nárok na lednovou valorizaci.
Přepočet invalidního důchodu při zhoršení zdravotního stavu
Při zhoršení zdravotního stavu a přiznání vyššího stupně invalidity dochází k přepočítání měsíční částky invalidního důchodu, když se příslušným koeficientem vynásobí procentní výměra aktuálně pobíraného invalidního důchodu.