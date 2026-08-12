Největší chyby při změně sídla společnosti
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Změna sídla společnosti může na první pohled působit jako jednoduchá administrativní záležitost, v praxi však často přináší řadu chyb a zbytečných komplikací. Nesprávný postup, neplatný souhlas vlastníka nebo opomenutí navazujících povinností mohou celý proces prodloužit a prodražit. Podívejte se, na co si při změně sídla firmy dát největší pozor.
Téměř třetina firem, které si zřizují virtuální sídlo, není tvořena začínajícími podnikateli ale již existující společnosti měnící svou adresu. Podle interních dat MojeSidlo.cz tvoří existující firmy 31,8 % objednávek virtuálního sídla. Změna sídla přitom není jen administrativní formalita – chyba v postupu může znamenat zamítnutý návrh, zbytečné náklady i sankce od úřadů.
Kdy je nutný notář a kdy stačí rozhodnutí jednatele
Nejčastější chybou je nesprávné určení, zda změna vyžaduje notářský zápis. Pokud společenská smlouva uvádí jako sídlo pouze obec a nová adresa zůstává ve stejné obci, o změně rozhodne jednatel a notář není potřeba. Jakmile se ale mění zakladatelský dokument nebo se firma stěhuje do jiné obce, je nutné rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu. Podcenění tohoto rozdílu je nejčastější příčinou vrácení návrhu.
Souhlas vlastníka a jeho platnost
Druhou typickou chybou je chybějící nebo neplatný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Ten musí mít úředně ověřený podpis a nesmí být starší tří měsíců. U virtuálního sídla firmy tuto administrativu řeší poskytovatel – u MojeSidlo.cz systém generuje a odesílá souhlas automaticky do 5 minut od zaznamenání úhrady, v běžný pracovní čas.
Opomenuté navazující povinnosti
Zápisem změny do obchodního rejstříku proces nekončí. Změna sídla se zpravidla automaticky propíše také do živnostenského rejstříku a evidence finanční správy. Společnost by však měla novou adresu oznámit bance, pojišťovnám, obchodním partnerům a dalším subjektům, u nichž má vedené smluvní nebo kontaktní údaje. Opomenutí těchto kroků patří mezi nejčastější zdroje pozdějších komplikací.
Rejstříkový soud o návrhu na změnu zápisu rozhodne zpravidla do 5 pracovních dnů. Právě rychlost a bezchybnost podkladů rozhoduje o tom, zda firma novou adresu získá bez zbytečných průtahů.
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