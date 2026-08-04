Konec AI pohádky se znovu odkládá
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Ještě před několika dny to vypadalo, že investiční příběh umělé inteligence narazil na své první vážné limity. Výsledky Alphabetu byly na první pohled skvělé. Tržby i zisky překonaly odhady a Google Cloud dál rychle rostl. Přesto akcie po zveřejnění výsledků zamířily dolů.
Skvělá čísla už nestačí
Důvod nebyl v současných výsledcích, ale v budoucích výdajích. Alphabet znovu zvýšil plán kapitálových investic. Investorům tím připomněl otázku, která nad celým AI boomem visí už delší dobu. Kolik dalších stovek miliard dolarů budou muset technologické firmy utratit, než se jim investice skutečně vrátí?
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Výprodej Alphabetu se rychle rozšířil do celého sektoru. Padaly akcie výrobců čipů, pamětí i další infrastruktury. Zdálo se, že trh začíná přehodnocovat celý příběh umělé inteligence.
Výsledková sezona totiž ukázala, že investorům už nestačí samotný růst cloudové divize ani překonání odhadů. Pokud firma zároveň zvýší kapitálové výdaje, trh to může vnímat jako varovný signál.
Microsoft ukázal jinou cestu
Změnu nálady přinesl až Microsoft. Firma oznámila čtvrtletní tržby 90 miliard dolarů, meziročně o 18 % více. Zisk na akcii dosáhl 4,81 dolaru proti očekávaným 4,24 dolaru. Tržby Azure vzrostly o 43 %.
Nejdůležitější však bylo, že Microsoft ponechal výhled kapitálových výdajů beze změny. To byl zásadní rozdíl proti Alphabetu. Microsoft sice za fiskální rok investoval 145 miliard dolarů, ale zároveň ukázal, že nechce tempo výdajů dál bezhlavě zvyšovat. Cloudová divize přitom udržela provozní marži na 40,6 %. Rostoucí odpisy z datových center tedy zatím ziskovost nezničily.
Počet platících uživatelů Microsoft 365 Copilot se navíc během šesti měsíců zdvojnásobil z 15 na 30 milionů. Investoři tak neocenili jen další překonání odhadů. Ocenili hlavně důkaz, že investice do AI se už začínají promítat do tržeb a zisků.
Amazon uklidnil trh
Pozitivní náladu o den později potvrdil Amazon. Tržby jeho cloudové divize AWS vzrostly meziročně o 37 %, zatímco analytici očekávali přibližně 31 %. Provozní marže AWS dosáhla 39 %. Šéf Amazonu Andy Jassy navíc uvedl, že nákup výpočetní techniky se firmě v průměru vrátí za méně než tři roky. Většina velkých smluv s AI zákazníky přitom trvá nejméně pět let.
Microsoft a Amazon tak během dvou dnů změnily náladu v celém sektoru. Ukázaly, že obrovské výdaje na umělou inteligenci nemusí být jen černou dírou na peníze. Dobrá čísla dvou velkých firem však všechny problémy AI sektoru neřeší. Nadále zůstává otázka kruhovitosti některých investic i toho, zda kapitálové výdaje porostou každý rok. Výsledky Microsoftu a Amazonu však ukázaly, že situace není černobílá. Část investic už dnes vydělává. Jiná část stále stojí hlavně na očekávání budoucího růstu. Konec AI pohádky se proto znovu odkládá. Tentokrát však ne kvůli slibům a prezentacím, ale díky číslům.