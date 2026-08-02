Poradna: Co si mám ohlídat při koupi družstevního bytu?
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Karolína: S přítelem hledáme ke koupi menší byt. Máme vyhlédnutý byt, který nám velmi vyhovuje, hlavně na něj finančně dosáhneme. Je však družstevní. Má to pro nás nějaká rizika? Na co bychom si měli dát pozor?
Když si s přítelem koupíte družstevní byt, tak majitelem předmětného bytu bude stále příslušné bytové družstvo. Dojde k převodu práv a povinností. Zjednodušeně řečeno to znamená, že nebude docházet ke změně majitele v katastru nemovitostí. Většina kupujících chce být majitelem kupované nemovitosti a chce být zapsána v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu jsou obecně družstevní byty levnější než byty v osobním vlastnictví. Zdůrazňuji obecně, nevím, v jaké lokalitě byt kupujete, v jakém je stavu a jaké je hospodaření daného družstva apod.
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Koupě družstevního bytu není potřeba se bát
Vzhledem k tomu, že při koupi družstevního bytu dochází k převodu práv a povinností, tak je samotná obchodní transakce jednodušší a zjednodušeně řečeno se vyřídí rychleji než koupě bytu v osobním vlastnictví. Před samotnou koupí družstevního bytu je však vhodné si zjistit několik zásadních skutečností:
- váznou na bytu nějaké dluhy
- lze byt převést do osobního vlastnictví, pokud ano, za jakých podmínek
- jak hospodaří dané družstvo
- jaký je plán investic a oprav daného bytového domu
Lokalita a zase lokalita
O finanční výhodnosti koupě bytu (v osobním i družstevním vlastnictví) zásadně rozhoduje lokalita daného bytu. V některých městech porostou ceny nemovitostí mnohem více než v jiných městech. Roli hraje možnost pracovního uplatnění, infrastruktura, dostupnost služeb, samozřejmě možnosti zábavy a demografický vývoj.
Pokud v daném bytě budete bydlet, je situace jednodušší
Vy s přítelem kupujete byt za účelem, abyste v něm bydleli. To je zásadní informace a koupě družstevního bytu může být dokonce výhodou. Proč? V situaci, že některý z nájemníků neplatí, zásadně nedodržuje domovní řád… Vám a ostatním sousedům může družstvo více pomoci, než je tomu u bytů v osobním vlastnictví. Majitelem bytů je totiž stále družstvo. Domy s družstevními byty tak mohou být v praxi v lepším stavu a bydlení může být v lepší sousedské atmosféře. Pokud se družstvo o dům řádně a pečlivě stará, tak veškeré opravy a investice jsou plánované a uskutečňované dopředu. V některých domech s byty pouze v osobním vlastnictví mají majitelé problém se dohodnout i na drobnostech, ne tak na zásadních „akcích“.
Družstevní byt a pronájem
Byty kupované za účelem jejich nájmu je pochopitelně lepší pořizovat v osobním vlastnictví. Při pronájmu družstevního bytu se musí postupovat v souladu se stanovami daného družstva, kde je zpravidla upraveno, za jakých podmínek lze případně byt pronajmout. Bydlení v družstevním bytě je více svázáno „pravidly“, v některých případech je to výhoda, v jiných nevýhoda. U případného pronájmu nevýhoda, protože většinou se za pronájem platí družstvu poplatek.
Závěrem
Samotné bydlení v družstevním bytě může být lepší než v bytě v osobním vlastnictví. Záleží na řadě okolností, jak jsem Vám uvedl výše. Koupě družstevního bytu může být skvělou obchodní transakcí, rozhoduje řada aspektů. Rozhodně nelze říci, že koupě nemovitosti v osobním vlastnictví je vždy skvělá a koupě družstevního bytu nevýhodná. Koupě družstevního bytu má však svá specifika, se kterými je potřeba počítat. Situace u družstevního bytu se hodně liší podle toho, zda se jedná o řešení vlastní bytové situace, což je Váš případ, nebo o investici. Obecně však platí, že hodnota družstevního bytu, který lze převést do osobního vlastnictví, je z delšího časového horizontu vyšší, protože by se snadněji prodával.