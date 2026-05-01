Poradna: Bude mi 66 let a nemám pořád důchod
Zuzana: Narodila jsem se v roce 1960 a důchodového věku jsem dosáhla již v roce 2022. Dostala jsem však vyrozumění, že nemám roky pojištění, pouze 25 let pojištění. Prý si mám požádat o důchod později. Kdy mi bude důchod přiznán?
Řádný starobní důchod může být přiznán pouze při splnění zákonných podmínek. Základní zákonná podmínka je dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Žadatelé o starobní důchod, kteří nesplňují potřebnou minimální dobu pojištění, nemají na starobní důchod nárok ke dni dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod nepřichází vůbec do úvahu, protože pro přiznání předčasného důchodu je nutno splnit podmínku minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Související
Hodnocení doby pojištění
Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o děti do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek…). Institut náhradní doby pojištění hraje v důchodové legislativě důležitou roli, protože i žadatelé o starobní důchod, kteří odpracovali skutečně poměrně málo let, ale splňují právě podmínky „ochranného období“, mohou normálně odejít do řádného starobního důchodu.
Vaše nízká doba pojištění
V dotazu píšete, že máte dobu pojištění pouze 25 let. Nevím, zdali máte zhodnoceny všechny náhradní doby pojištění a zdali tato doba pojištění odpovídá skutečnosti. Pokud by tomu tak nebylo, tak by bylo nutné vše řádně vydokladovat. Z dotazu nevyplývá, proč máte takto nízkou dobu pojištění, jedním z důvodů by mohl být i pobyt v zahraničí. Jestliže by tomu tak bylo, potom by byla situace složitější a bylo by potřeba ji dovysvětlit.
Nedostatečná doba pojištění
Pokud však máte skutečně dobu pojištění pouze 25 ukončených let a veškerý průběh pojištění v databázi ČSSZ odpovídá skutečnosti, potom Vám nemůže být ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán řádný starobní důchod z důvodu nedostatečné doby pojištění.
„Změkčená podmínka“ pro přiznání důchodu
Dle § 29 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., odstavce 2), písmene g) však platí, že nárok na starobní důchod má i pojištěnec, který získal dobu pojištění 20 let a dosáhl po roce 2024 věku aspoň o 2 roky vyššího, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1960 je 64 let a 2 měsíce. Tento věk zvýšený o dva roky je 66 let a 2 měsíce. Jakmile dosáhnete věku 66 let a 2 měsíce, tak splníte výše uvedenou podmínku pro přiznání starobního důchodu. Na doplnění uvádím, že v minulosti byly podmínky přísnější, protože dle písmene f) předchozího paragrafu platí, že podmínky pro přiznání starobního důchodu byly splněny při získání 20 let pojištění, pokud pojištěnec v období 2014 až 2024 dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.
Závěrem
I když nesplníte podmínku pojištění v rozsahu alespoň 35 let, tak budete mít při splnění „změkčené“ důchodové podmínky nárok na řádný starobní důchod, a to ve věku 66 let a 2 měsíců, jak vyplývá z výše uvedené zákonné úpravy. Vzhledem k problematickému průběhu pojištění a nízké době pojištění však počítejte s nižším starobním důchodem, protože při výpočtu starobního důchodu platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší je doba pojištění a vyšší průměrná důchodová mzda, tím vyšší měsíční důchod.