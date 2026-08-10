Jak poznat spolehlivého forexového brokera? Pět kritérií, která rozhodují
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Obchodování na forexu a s CFD láká vidinou flexibility i přístupu na největší finanční trh světa. Statistiky ovšem mluví jasně, většina retailových obchodníků o část svého kapitálu přichází. Jednu věc přitom máte plně pod kontrolou ještě před prvním obchodem: výběr brokera. A právě ten často rozhoduje.
Pokud zvažujete vstup na měnové trhy, věnujte výběru prostředníka stejnou pozornost jako samotné strategii. Broker totiž stojí mezi vámi a trhem. Ovlivňuje rychlost plnění příkazů, výši spreadů i míru ochrany vašeho kapitálu. Mezi tuzemskými obchodníky dlouhodobě rezonuje Purple Trading, evropský broker regulovaný CySEC, který se profiluje jako „forex broker s lidským přístupem". Na jeho příkladu si ukážeme, čeho byste si při výběru měli všímat.
1. Regulace a ochrana kapitálu na prvním místě
Základem důvěryhodnosti je dohled. Brokeři se sídlem v EU podléhají regulacím, které je nutí k vyšší míře transparentnosti a chrání klienta. Off-shore subjekty sice mnohdy nabízejí vyšší páku či nižší poplatky, ochrana obchodníka u nich ovšem zdaleka nedosahuje evropského standardu.
Klíčovým prvkem je tzv. negative balance protection. U brokerů z EU jde o povinnost, která zamezí tomu, abyste se na účtu dostali do mínusu. Funguje to tak, že vás broker nejdříve upozorní Margin Callem při dosažení 75 % zbývající marže a následně uzavře otevřené pozice Stop Outem při 50 % marže. Purple Trading spadá pod CySEC, jednající v souladu s nařízeními evropského orgánu ESMA. Klienti tak mají zajištěnu nejvyšší možnou míru ochrany podle pravidel EU.
2. Obchodní podmínky: Spready a rychlost exekuce
Pokud chcete obchodovat aktivně, budou vás zajímat dvě metriky. Tou první je rychlost exekuce, tedy odezva, s jakou se váš příkaz dostane na server brokera a dále na trh. Uvádí se v milisekundách a platí, že čím blíže nule, tím lépe. Druhou jsou spready, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou instrumentu; opět platí, že nižší je výhodnější.
U seriózního brokera byste si oba ukazatele měli umět ověřit. Purple Trading staví na transparentnosti a statistiky rychlosti exekuce i cen spreadů zpřístupňuje veřejně. Spready přitom u hlavních párů začínají již na 0,1 pipu, což je pro intradenní obchodníky podstatné.
3. Páka, která odpovídá vašemu riziku
Páka bývá tématem, u kterého začátečníci nejčastěji chybují. Podle pravidel ESMA je u hlavních měnových párů maximální páka pro retail 1:30, u akciových indexů 1:20. Profesionální klienti, kteří splní stanovené podmínky, mohou u indexů dosáhnout až na 1:50.
Klíčové ovšem není to, jak vysokou páku broker nabízí, ale jakou částku riskujete na jednu transakci. Podle dlouhodobé zkušenosti by riskovaná částka neměla překročit 1–2 % účtu a z tohoto pohledu je i páka 1:20 zcela dostačující. Výhodou je možnost otevírat pozice o velikosti mikrolotů, díky čemuž je obchodování dostupné i na menších účtech.
4. Platby a účty v české koruně
Snadno přehlédnutelný, ale citelný detail jsou poplatky za převody. U řady off-shore brokerů si za vklady a výběry výrazně připlatíte, protože nedrží účet v korunách. Pokud nechcete platit zbytečné konverzní poplatky, hledejte brokera s bankovním účtem v CZK.
Purple Trading vede účty mimo jiné v korunách a nabízí několik způsobů vkladu včetně okamžitých bankovních plateb. Pro českého obchodníka jde o praktickou výhodu, která se na delším horizontu projeví na výsledné bilanci.
5. Platforma a zázemí
Posledním kritériem je nástroj, ve kterém budete trávit většinu času. Purple Trading nabízí osvědčený MetaTrader 4 a 5 se servery propojenými s předními poskytovateli likvidity mezibankovního trhu, a to bez omezení pro jednotlivé styly obchodování. Správu účtu, vklady, výběry i přehled portfolia pak řeší klientská zóna Purple Zone, koncipovaná jako přehledné internetové bankovnictví.
Závěr: Výběr brokera je rozhodnutí, které děláte střízlivě
Obchodování na forexu není zázračný recept na rychlé zbohatnutí a žádný broker vám zisk nezaručí. Co ovšem ovlivnit můžete, je prostředí, ve kterém obchodujete – a to začíná u regulace, transparentních podmínek a férového přístupu k vašemu kapitálu. Pokud si těchto pět kritérií ohlídáte, výrazně snížíte riziko nepříjemných překvapení.
Tento článek má pouze informační charakter a nepředstavuje investiční poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani investiční doporučení ve smyslu nařízení č. 596/2014.
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