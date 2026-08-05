Poradna: Dědictví bytu. Prodat? Pronajmout?
štítek Realitní trh čtení na 3 minuty | přečteno 2040×
Mojmír: Zdědil jsem byt po otci. Přemýšlím, jak s ním naložím. Ve hře je prodej i pronájem. Jaké daňové a finanční aspekty by pro mě obě varianty měly? S čím mám počítat?
Pokud zděděný byt prodáte, potom z prodeje nebudete platit sociální ani zdravotní pojištění. Od daně z příjmu je zděděný byt osvobozen, pokud mezi nabytím a prodejem uplynula desetiletá lhůta, přičemž do této lhůty se počítá i doba vlastnictví bytu Vaším otcem. Jestliže Váš otec vlastnil byt déle než 10 let, potom z prodeje bytu nebudete platit žádné daně. To by bylo pro Vás samozřejmě příznivé.
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Na co si dát při prodeji bytu pozor?
Daný byt můžete prodávat sám napřímo, nebo zprostředkovaně přes realitní kancelář. Druhá varianta je pochopitelně méně náročná. Zkušený makléř ví, jak byt prezentovat, jaký je jeho skutečný tržní potenciál. S renomovanou realitní kanceláří proběhne veškerá povinná administrativa (tj. sepsání kupní smlouvy, přepis na katastru nemovitostí, úschova peněz, přepis energií a stavů energií…) s minimem starostí. Přímý prodej může (ale samozřejmě nemusí) vynést vyšší zisk, veškeré nároky na prodávajícího jsou však vysoké, to je potřeba zohlednit.
Pronájem = pravidelný pasivní příjem
Jestliže se rozhodnete byt pronajímat, tak z nájmu budete platit daň z příjmu. Sociální a zdravotní pojištění se z nájmu neplatí. Výdaje lze pro příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Kvůli příjmu z nájmu se vyplňuje daňové přiznání a zaměstnanci nemohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Mít dlouhodobý pravidelný pasivní příjem z nájmu je však pro rodinný rozpočet výbornou zprávou. Příjem z nájmu je odolný vůči inflaci a byt na dobré adrese se velmi dobře pronajímá a mezitím se hodnota bytu v čase zhodnocuje. Při pronájmu nemovitosti je potřeba počítat i se starostmi – výběr nájemníka není jednoduchý a přitom po finanční stránce je to klíčová záležitost, mohou vznikat problémy (např. mezi nájemníkem a ostatními sousedy, nájemník může mít problémy s placením, dojde k nějakým nečekaným problémům…).
Třetí možnost – změna bydliště
Zděděný byt můžete prodat, pronajmout, ale můžete se tam přestěhovat, pokud je tento byt na lepší adrese, v lepším stavu, větší… než byt, kde nyní sám bydlíte. V takovém případě byste řešil prodej nebo pronájem u Vašeho stávajícího bytu. Změna Vašeho bydliště rozhodně stojí za úvahu. Pokud byste chtěl provádět nějaké změny v daném bytě, tak byste nebyl v časovém presu, protože vlastní bydlení máte, což je při rekonstrukci skvělá zpráva, že se vše dá rozumně plánovat.
Aktuálnost financí
Zdali byt budete prodávat, nebo pronajímat, závisí především na Vaší současné finanční situaci, zdali potřebujete z nějakého důvodu vyšší finanční obnos (např. z důvodu vlastního podnikání, preference jiného druhu investic, z důvodu potřeby peněz pro Vaše děti…). Hodně Vaše rozhodování samozřejmě ovlivňuje, kde se zděděný byt nachází a kde žijete. Pronajímat byt ve vzdálenějším městě není jednoduché, protože se často vyžaduje přítomnost majitele – např. změna nájemníka (může být častější, než by se požadovalo), nutnost drobných oprav či rekonstrukcí, pravidelné schůze vlastníků bytu, řešení nějakých záležitostí se správcem…
Závěrem
Pokud nemáte pro inkasované peníze důležité aktuální využití a byt je hezký na dobré adrese a Vy to nemáte daleko, abyste se o záležitosti s nájmem staral, potom si pravidelným příjmem z nájmu můžete dlouhodobě zvyšovat svoji životní úroveň, přičemž hodnota kvalitní nemovitosti v příjemné lokalitě bude během let stoupat. Navíc v případě potřeby je možné dobrý byt kdykoliv prodat, např. menší cihlové byty jsou v případě nutnosti velmi likvidní.