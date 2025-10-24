Poradna: Budou mi zase vyplácet vdovský důchod?
Irena: V březnu mi přestali vyplácet vdovský důchod, že už na něj nemám nárok. Kamarádka mi však říkala, že je možné vdovský důchod za nějakých podmínek zase dostávat na účet. Co mohu pro to udělat, abych měla na vdovský důchod nárok? Finančně na tom nejsem dobře, takže by se mi peníze hodily.
Vdovský důchod se standardně vyplácí pouze jeden rok, jak vyplývá z ustanovení § 50 zákona o důchodovém pojištění. Ve druhém odstavci předmětného paragrafu jsou však uvedeny situace, kdy vdovský důchod náleží i po roce, těmito důvody jsou:
- péče vdovy o nezaopatřené dítě
- péče vdovy o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
- péče vdovy o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
- vdova je invalidní ve třetím stupni
- vdova dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vdova dosáhla vlastního důchodového věku, pokud je její vlastní důchodový věk nižší
Nesplnění žádné podmínky = ukončení výplaty vdovského důchodu
Pokud jste žádnou z výše uvedených zákonných podmínek nesplňovala po uplynutí jednoho roku nároku na vdovský důchod, tak jste přestala po roce vdovský důchod dostávat na účet. V takových případech se nesleduje a ani netestuje příjmová nebo majetková situace vdovy. Ani nízké vlastní příjmy a případná nízká životní úroveň nemá vliv na pokračování výplaty vdovského důchodu, když není splněna žádná ze zákonných podmínek.
Obnovovací lhůta
Výplata vdovského důchodu však může být obnovena, jestliže dojde ke splnění některé ze zákonných podmínek v zákonné pětileté obnovovací lhůtě, jak vyplývá ze čtvrtého odstavce předmětného paragrafu. Případné splnění některé ze zákonných podmínek si však musíte sledovat Vy sama a o obnovu vdovského důchodu si požádat.
Praktický příklad
Paní XY se narodila 10. 1. 1965. Paní XY přestala dostávat na účet vdovský důchod po zemřelém manželovi na jaře 2025, protože uplynul jeden rok a nebyla splněna žádná ze zákonných podmínek pro pokračování výplaty vdovského důchodu. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1965 je 65 let. Tento věk ponížený o 4 roky je 61 let. Vlastní důchodový věk paní XY je vyšší. Posuzuje se tedy věk 61 let. Požadovaného věku 61 let dosáhne paní XY 10. 1. 2026. Ke splnění zákonné podmínky dojde v pětileté obnovovací lhůtě a paní XY začne zase dostávat na účet vdovský důchod.
Shrnutí
Vaše kamarádka má pravdu, že může být vdovský důchod na základě podané žádosti obnoven. Musí však dojít ke splnění některého ze zákonných důvodů taxativně uvedených v zákoně o důchodovém pojištění. V praxi je nejčastějším důvodem dosažení požadovaného věku. Vzhledem k tomu, že v dotazu neuvádíte Váš ročník narození, tak Vám nejsem schopen říci, zdali zákonnou věkovou podmínku dosáhnete v pětileté ochranné lhůtě. Jestliže některou ze zákonných podmínek splníte, potom budete mít opět na vdovský důchod nárok.
Souběh dvou důchodů
Na doplnění uvádím, že v případě nároku na dva důchody, což je v praxi často splněno právě při souběhu vdovského důchodu a vlastního starobního důchodu, se v plném rozsahu vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.