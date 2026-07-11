Poradna: Dám výpověď, jak to budu mít s podporou?
štítky Právo Sociální dávky čtení na 3 minuty | přečteno 1395×
Jindřich: V současném zaměstnání chci dát výpověď, i když prozatím nemám žádnou jinou práci domluvenou. Prostě to tam ale nevydržím, s kolegy si nerozumíme, mám nejhorší rozpis směn a celkově mě to moc vyčerpává. Když dám výpověď, jak dlouho budu mít podporu v nezaměstnanosti a jak bude vysoká? Mohu výpovědí skončit co nejdříve?
Výpověď v současném zaměstnání můžete samozřejmě dát kdykoliv a bez uvedení důvodu. V případě výpovědi budete muset dodržet dvouměsíční výpovědní dobu, která začíná běžet od doručení výpovědi. Když dáte výpověď např. 10. července, tak výpovědní lhůta poběží do 10. září. V případě, že byste se na ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem domluvil vzájemnou dohodou, potom by bylo možné pracovní poměr ukončit v podstatě ihned. Se vzájemnou dohodou by však musel souhlasit zaměstnavatel. Vzájemná dohoda je dvoustranný právní akt, výpověď jednostranný právní akt, s tím je potřeba počítat.
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Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti
I když ukončíte pracovní poměr výpovědí, tak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže jste získal dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Podání výpovědi nebrání evidenci na úřadu práce. Standardní výpočet podpory v nezaměstnanostiVýpočet podpory v nezaměstnanosti je v roce 2026 stejný, ať už zaměstnanec sám podal výpověď, nebo zaměstnanec výpověď dostal. Výpočet podpory však závisí na věku. V dotazu neuvádíte Váš věk, takže uvedu níže zákonnou úpravu:
- Dle § 50 zákona o zaměstnanosti platí, že u uchazeče o zaměstnání do 52 let činí podpora v nezaměstnanosti první dva měsíce podpůrčí doby 80 %, další dva měsíce potom 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
- U uchazeče o zaměstnání nad 52 let činí podpora v nezaměstnanosti první tři měsíce podpůrčí doby 80 %, další tři měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
- Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?
Dle § 43 zákona o zaměstnanosti náleží podpora v nezaměstnanosti: do 52 let 5 měsíců, nad 52 let do 57 let 8 měsíců, nad 57 let již 11 měsíců. Opět platí, že podpůrčí doba závisí výhradně na věku, způsob ukončení pracovního poměru nemá vliv na délku podpůrčí doby.
Důležitost nového zaměstnání do vyčerpání podpory v nezaměstnanosti
Vzhledem k tomu, že nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti je časově omezen a maximální podpůrčí doba činí u lidí do 52 let pouze 5 měsíců, tak je potřeba si nové zaměstnání najít rychle. Po vyčerpání podpůrčí doby totiž náleží již případně pouze sociální dávky, situace je individuální a záleží na konkrétním průběhu pojištění, zdali na ně vzniká nárok. Sociální dávky nejsou pochopitelně přiznány automaticky a je potřeba si o ně požádat.
Závěrem
Jestliže podáte výpověď, což máte předpokládám pečlivě promyšleno, tak počítejte s tím, že nárok na podporu v nezaměstnanosti je časově omezen (záleží na Vašem věku). Z důvodu, že podáte výpověď Vy sám, se však nezhoršuje výpočet podpory v nezaměstnanosti a ani se nezkracuje podpůrčí doba nároku na podporu v nezaměstnanosti. Před podáním výpovědi je vhodné být detailně seznámen se situací na trhu práce.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti