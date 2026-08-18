Bezpečný přístav, který potopil investory
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Americké dluhopisy byly investory, zvláště těmi velmi konzervativními, považovány za velmi bezpečný nástroj. Poptávka po americkém dolaru je díky mezinárodnímu obchodu zajištěna. Amerika je pořád největší velmoc, a tak mít její dluhopis bylo učebnicově pokládáno za velmi jistou investici. Dokonce pro mnohé ještě zajímavější než zlato, protože dluhopis poskytuje navíc pravidelný úrok. Nyní se však ukazuje, že to určitě nebyla nejlepší investice v těchto letech.
Dluhopisy jako symbol bezpečí dostaly tvrdou lekci
Nejde jen o USA, ale dluhopisy jsou vnímány jako důležitý stavební kámen. Oproti volatilním akciím dluhopisy nabízejí stabilitu. Krach států je velmi výjimečný a velmi málo častý oproti krachům soukromých společností. Navíc dlouhodobě platí, že akciový a dluhopisový trh jsou spojené nádoby. Když se akciovému trhu nedaří, neboli klesá, tak roste zájem investorů pojistit se a zůstat v hotovostní pozici, což se většinou rovná nákupu krátkodobých dluhopisů. Platí to i naopak. A jelikož v posledních letech akciový trh zažívá boom, tak dluhopisový trh stojí stranou. Majitelé dluhopisů se musí smířit s velkou ztrátou.
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ETF TLT ukazuje, proč vyšší výnosy ničí cenu dluhopisů
Pro normálního drobného investora se nevyplatí nakupovat si přímo dluhopisy. Jednak je potřeba investovat větší částky a poplatky můžou být vysoké. Nejsnadnější možností je nakoupit ETF. Čím delší splatnost dluhopisy mají, tím by měly investorovi nabízet atraktivnější úrok. A proto mezi klasickou volbu k nákupu dlouhodobých amerických dluhopisů patří ETF se zkratkou TLT, které se skládá z amerických dluhopisů s dobou splatnosti dvacet a více let.
Mechanismus vývoje ceny tohoto ETF je matematicky poměrně přesný. Funguje inverzně vůči výnosům dluhopisů. Čím více aktuálně výnosy rostou, tím více klesá cena již vydaných dluhopisů. A naopak. Čím více výnosy klesají, tím více roste cena dluhopisů. Důvodem je, že starší dluhopisy mají pevně stanovený kupón. Když nové dluhopisy nabízejí vyšší výnos, cena těch starších musí klesnout, aby byly pro investory znovu konkurenceschopné.
Sázka na jistotu ztratila za pět let přes 45 %
Pokud chápeme mechanismus fungování ETF, tak už víme, proč tato investice své investory velmi zklamala, i když to měla být sázka na jistotu. Po covidu centrální banky musely zvednout úrokové sazby, protože bojovaly s inflací. A tento boj s inflací zůstává dodnes. Výnosy na dlouhodobých dluhopisech jsou velmi vysoké. Navíc se právě u těchto dlouhodobých dluhopisů promítá velká obava v otázce udržitelnosti celkového dluhu.
Není to o tom, že zítra USA zkrachují, ale za deset a více let bude při současné trajektorii státní dluh neudržitelný. A tak ti, co půjčují na delší dobu, logicky vyžadují větší úroky. A to je důvod, proč toto ETF za posledních pět let připravilo investory o přes 45 % vložených peněz. Je to investorská lekce. Na burze neplatí nic univerzálně. Ani jedna z nejbezpečnějších investic není bez rizika.