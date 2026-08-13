Akcie lámou rekordy. Stačí ale jedna věc a AI euforie může skončit výprodejem
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V srpnu si hlavní americké indexy Dow Jones a S&P 500 vytvořily nové historické rekordy. Pozadu nezůstaly ani evropské akcie. Francouzský index CAC nebo německý DAX také přepsaly své rekordy. Akciím se letos daří. Jak je to možné?
Rekordy navzdory drahým penězům
Akciové trhy do roku 2026 vstupovaly blízko rekordních hodnot, takže nynější srpnové překonávání není samo o sobě nic tak neobvyklého. Jestli se indexy obchodují blízko rekordních hodnot, tak několikanásobné překonání rekordu v daném roce je spíš pravidelným jevem. Co je však na aktuálních rekordních hodnotách opravdu zajímavé, je kontext.
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Trhy jsou na rekordních hodnotách v době, kdy by akcie měly zažívat spíš těžké časy. Fed svoje sazby oproti prognózám nesnížil. Centrální banky po celém světě bojují s inflací, a tudíž zdražují peníze. Nemovitostní trh prochází krizí. Donald Trump trvá na své celní politice. Japonský jen se propadl na historická minima. Zadlužení po celém světě roste. Tento seznam nepříznivých událostí by mohl být ještě delší. A přesto přes všechno indexy dál rostou. Jedinou odpovědí na to, jak je to možné, je, že umělá inteligence dokáže vše přebít.
AI capex drží trhy nahoře
Hlavním důvodem je zatím nezeslabující proud investic do umělé inteligence. Trhy drží tzv. AI capex neboli částka, kterou chtějí velké firmy do ní investovat. Hyperscaleři, tedy obrovské firmy jako Amazon, Alphabet, Oracle, Meta či Microsoft, plánují v nadcházejících třech letech utratit více než 3 biliony dolarů. Technologické firmy, které po dlouhá léta shromažďovaly hotovost a měly obrovské marže, nyní vydávají dluhopisy a zadlužují se, aby právě zvýšily investice do umělé inteligence.
Samozřejmě tyto firmy si peníze nepůjčují z dobré vůle, ale z důvodu, že si myslí, že se jim tyto investice vyplatí. A to je ten hlavní motor růstu. Jestli totiž tyto velké firmy čekají velkou návratnost investic a nebojí se nyní zadlužovat, tak to znamená, že aspoň těmto firmám umělá inteligence přinese ekonomickou hojnost. Největší společnosti jsou neochvějně přesvědčeny, že umělá inteligence je nová průmyslová revoluce. A tato naděje v lepší budoucnost pak táhne akciové trhy.
Kdy se motor růstu zadře?
Jenomže tento rozběhnutý motor investic je sám o sobě rizikem. Výdaje nemůžou růst do nekonečna. Jednoho dne se AI capex zastaví. Růst na 5 až 7 bilionů není udržitelný. V jednu chvíli bude limit překročen. K tomuto okamžiku by mělo dojít, protože kapitál by se měl těmto firmám postupně vracet. A zde se trh dostane na pověstné rozcestí. Buď tato změna bude pozvolná. Investice se budou zmenšovat v závislosti na tom, jak bude růst návratnost investic. A v tomto případě budeme svědky dalších roků hojnosti a růstu akciových trhů.
Anebo se návratnost nedostaví a AI capex bude nadále růst. Až si většina investorů uvědomí, že návratnost investic je v nedohlednu, spustí velký výprodej těchto titulů. Vzhledem k tomu, do jaké výše vystoupaly, tak propad může být obrovský. A to je důvod, proč se v posledních měsících objevuje čím dál víc obchodníků v čele s legendárním Michaelem Burrym, kteří sázejí na pokles trhů. Protože pokud k němu dojde, nebude to jen pokles o pár procent, ale korekce, která naprosto přemění očekávání trhů ohledně umělé inteligence.