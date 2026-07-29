Poradna: Výpověď a zvýšení vdovského důchodu
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Darina: Dostávám po manželovi vdovský důchod, vychovávám dceru, která půjde v září do prvního ročníku střední školy. Dostala jsem v práci výpověď. Novou práci usilovně hledám, ale marně. Mohu si mezitím alespoň požádat o zvýšení vdovského důchodu?
Základní doba pro pobírání vdovského důchodu je ze zákona pouze jeden rok, po uplynutí jednoho roku se pobírá vdovský důchod pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. Jednou z podmínek je přitom péče o nezaopatřené dítě. To z důvodu studia dcery, která půjde do prvního ročníku na střední škole, splňujete. Po celou dobu studia dcery na střední škole budete vdovský důchod pobírat, případně i při studiu na vysoké škole, nejdéle však do 26 let věku dcery.
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Vdovský důchod se zvyšuje pouze z důvodu valorizace
I při nepříznivé finanční situaci se však vdovský důchod během let nezvyšuje. Ke změně vdovského důchodu dochází pouze z důvodu každoroční valorizace, kdy se v lednu zvyšují všechny státní důchody. Pro měsíční částku vdovského důchodu tedy platí, že výše Vašeho příjmu nemá na jeho výši vliv. Když budete mít vysoké příjmy, tak se Vám vdovský důchod nesníží, a naopak zase platí, že Vaše současná nezaměstnanost není důvodem ke zvýšení vdovského důchodu. Měsíční částka vdovského důchodu závisí výhradně na výši důchodu, který pobíral, nebo na který by měl nárok Váš zemřelý manžel.
Podpora v nezaměstnanosti a vdovský důchod
Souběh podpory v nezaměstnanosti a vdovského důchodu je pochopitelně možný. Jakmile Vám skončí pracovní poměr, tak se registrujte na úřadu práce, budete současně pobírat podporu v nezaměstnanosti a vdovský důchod. Výše podpory v nezaměstnanosti bude přitom záviset na Vašem dosahovaném rozhodném příjmu. Opět platí, že pobírání vdovského důchodu nemá žádný vliv na výpočet Vaší podpory v nezaměstnanosti. Během evidence na úřadu práce budete mít několik měsíců čas na intenzivní hledání nového zaměstnání.
Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti dostává?
Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je nutné se registrovat na úřadu práce a získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Podpůrčí doba, neboli doba, jak dlouho lze podporu v nezaměstnanosti dostávat, se liší v závislosti na věku. Lidé do 52 let mají podpůrčí dobu 5 měsíců, ve věku od 52 let do 57 let potom 8 měsíců a nad 57 let již 11 měsíců.
Odstupné a podpora v nezaměstnanosti
Jestliže jste obdržela v zaměstnání výpověď z důvodu, na kterém nenesete vinu, tj. zejména z důvodu nadbytečnosti, tak Vám náleží odstupné. Výše odstupného závisí na délce trvání Vašeho pracovního poměru, pokud trval déle než dva roky, tak je zákonná výše odstupného alespoň ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Při obdržení výpovědi Vám plynula dvouměsíční výpovědní lhůta, během které jste pochopitelně měla nárok na standardní mzdu tak jako v předcházejících měsících. Zaměstnání ve výpovědní době není důvodem ke snížení mzdy. I při obdržení odstupného je vhodné se registrovat na úřadu práce co nejdříve, neboť inkaso odstupného není důvodem pro posunutí výplaty podpory v nezaměstnanosti.
Závěrem
Z důvodu obdržení výpovědi a Vaší dočasné nezaměstnanosti se Vám vdovský důchod nemůže zvýšit, zákon takovou možnost nepřipouští. Vzhledem k inkasu odstupného a výhodnému výpočtu podpory v nezaměstnanosti je však v nejbližších měsících Vaše finanční situace dobrá, velmi důležitý pro Vás však je co nejrychlejší nástup do nového zaměstnání. Od prvního týdne nezaměstnanosti je dobré být velmi aktivní a hledat nové pracovní uplatnění všemi možnými způsoby – tj. přes rodinné příslušníky, kamarády, známé, osobně ve vybraných firmách, přes inzertní portály.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu