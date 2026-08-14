Poradna: Častá nemocnost a důchod
štítky Penze Pojištění čtení na 3 minuty | přečteno 1849×
Libuše: V posledních 10 letech jsem bývala na neschopence. Během té doby jsem třikrát změnila zaměstnání. Za dva roky půjdu do důchodu. Nemám sečteny dny nemoci, ale můžete mi nějak obecně říci, jak moc měsíční a delší neschopnosti snižují důchod?
Pokud jste měla během pracovních neschopností nárok na náhradu mzdy a následně na nemocenskou a trvala Vám pracovní smlouva, tak častější a delší nemocnosti nebudou mít na výpočet Vašeho starobního důchodu vliv. Důvodem je skutečnost, že toto období se počítá do doby pojištění a současně se při výpočtu průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu) vyloučí. Zjednodušeně řečeno to znamená, že nižší nemocenská nesnižuje výši důchodu. Náhrada mzdy i nemocenská je pochopitelně nižší než standardní čistá mzda za zaměstnání.
Související
Žádné důchodové obavy
Pokud jste byla vždy zaměstnaná, tak nemusíte mít z důvodu častější nemocnosti žádné obavy. Tato skutečnost nebude mít negativní vliv na výpočet Vašeho důchodu. Při získání minimální doby pojištění v rozsahu alespoň 40 let můžete případně odejít i do předčasného důchodu, tak jako ostatní žadatelé o starobní důchod. Na doplnění uvádím, že pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let.
Pracovní neschopnost v ochranné lhůtě
I případná pracovní neschopnost v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání by neznamenala snížení starobního důchodu, protože i toto období se počítá do doby pojištění a vyloučené doby pojištění.
Co ovlivňuje výši státního důchodu?
Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdě) a získané době pojištění. Při výpočtu předčasného důchodu hraje významnou roli pochopitelně krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Vám do řádného starobního důchodu chybí dle formulace dotazu dva roky, takže do případného předčasného důchodu můžete odejít kdykoliv. Jak jsme si vysvětlili výše, tak nemocenská nemá negativní vliv na dobu pojištění ani osobního vyměřovacího základu. Z Vašeho pohledu je důležité, že Vám trvala pracovní smlouva.
Hodnotí se celý průběh pojištění
Výše státního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Vy jste studovala před rokem 2010, takže Vám se v zákonném rozsahu počítá ještě studium. Rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se počítají od roku 1986. Hodnotí se tedy velmi dlouhé příjmové období, což je spravedlivé a svým způsobem chrání žadatele o starobní důchod, kteří měli nejvyšší příjmy na začátku své pracovní kariéry. To znamená, že několik více nebo několik méně povedených příjmových let ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než by se zdálo na první pohled.
Závěrem
Častější pracovní neschopnost neovlivňuje Vaše důchodové nároky a případný termín odchodu do důchodu. Nemoc během trvání pracovní smlouvy nebo po jejím skončení v sedmidenní ochranné lhůtě nezhoršuje výpočet důchodu a nemá negativní vliv na jeho výši. V praxi mohou mít žadatelé o starobní důchod, kteří byli často nemocní, výrazně vyšší měsíční částku důchodu než žadatelé o starobní důchod, kteří naopak nikdy nemocenskou nečerpali. Při výpočtu důchodu totiž není ani nikterak zvýhodněno nečerpání nemocenské. Kdo celý život pracoval, nebyl na úřadu práce, nečerpal náhradu mzdy ani nemocenskou, ten může mít i podprůměrný starobní důchod.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu