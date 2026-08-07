Poradna: Strach ze zkušební doby
štítky Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 595×
Lucie: Od srpna jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání po úspěšné maturitě. V pracovní smlouvě mám uvedenu zkušební dobu, i když mám smlouvu na dobu určitou. Tomu nerozumím a současně jsem ze zkušební doby nervózní, můžete mi postup zaměstnavatele vysvětlit?
Dle § 35 zákoníku práce platí, že zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den vzniku pracovního poměru, a to i v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Zkušební doba musí přitom být sjednána písemně. Zkušební dobu lze sjednat i v případě pracovního poměru na dobu určitou. Zkušební doba nesmí být sjednána na dobu delší než:
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- 4 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru
- 8 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance
Během zkušební doby může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, přičemž se vyžaduje písemná forma a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.
Pozor na délku u doby určité
Pro pracovní poměr na dobu určitou platí jisté omezení u zkušební doby, a sice že nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Předpokládám však, že máte sjednánu pracovní smlouvu na dobu určitou na jeden rok, takže čtyřměsíční zkušební doba by v takovém případě zákonnou podmínku splňovala.
Důvody sjednávání zkušební doby
Zaměstnavatelé se v praxi sjednáním zkušební doby chrání, neboť během zkušební doby mohou velmi snadno a rychle skončit pracovní poměr, a to bez povinnosti platby odstupného. Pokud v prvních týdnech pracovního poměru zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec do pracovního kolektivu nezapadl, jsou s ním problémy, vykonávanou práci vůbec nezvládá a nemá snahu se zlepšovat a posouvat nebo zhoršuje pracovní atmosféru ve firmě, potom právě během zkušební doby má zaměstnavatel čas to levně ukončit.
Častá výměna zaměstnanců je drahá, zaměstnavatel ji nechce
Každé zaškolování nového zaměstnance je však pro zaměstnavatele drahé a zaměstnavatelé chtějí, aby vybraný zaměstnanec svoji práci dobře zvládal a zapadl do kolektivu. Ukončení ve zkušební době, nový výběr zaměstnance a nové zaškolení, to stojí spoustu peněz a navíc to vytváří nepříjemný tlak na stávající zaměstnance, kteří až do zaškolení nového kolegy jsou pod větším pracovním tlakem, takže úspěšná personálně-náborová politika je velmi důležitá.
Ze zkušební doby nemějte obavy
To že s Vámi Váš zaměstnavatel sjednal zkušební dobu, to berte jako standardní postup. To není nic proti Vám. To dělají všichni zaměstnavatelé. Tento postup rozhodně neznamená, že Vám zaměstnavatel nevěří. V praxi chtějí zaměstnavatelé, aby měli nízkou fluktuaci zaměstnanců a ti byli u něj spokojeni. Sjednání zkušební doby v pracovní smlouvě berte pouze jako „pojistku zaměstnavatele“ pro mimořádné případy. Samozřejmě to můžete i otočit. Zkušební doba je výhodou pro Vás, protože máte čas sama zjistit, zdali chcete u stávajícího zaměstnavatele dále pracovat a zdali Vám zaměstnání bude vyhovovat. I Vy můžete totiž během zkušební doby snadno v zaměstnání skončit.
Závěrem
Zkušební doba je standardní legislativní pojistkou pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance. Ze zkušební doby tedy nemějte strach, nejedná se o nic mimořádného. Při dodržení zákonných podmínek se v praxi sjednává i u smluv na dobu určitou. Hlavní výhodou sjednání zkušební doby je snadné a rychlé ukončení zaměstnání, zaměstnavatelé však v praxi chtějí, aby k tomu nedocházelo a aby se zaměstnanec osvědčil.