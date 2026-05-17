Poradna: Kolik let lze být na úřadu práce, aby vznikl nárok na důchod?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 15862×
Veronika: V posledních letech v zaměstnání dlouhodobě nevydržím a jsem často na úřadu práce. Zajímalo by mě, kolik let bez zaměstnání je akceptovatelné pro přiznání starobního důchodu? Abych neměla důchodové problémy.
V důchodové legislativě hraje velmi důležitou roli získaná doba pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod vůbec přiznán. Vysoká doba pojištění má následně pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu a nízká doba pojištění má zase pochopitelně negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu.
Související
Minimální doba pojištění a důchod
Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění dokonce v rozsahu alespoň 40 let. Bez získání alespoň minimální doby pojištění nemůže být přiznán řádný ani předčasný starobní důchod. Každý další ukončený rok pojištění má následně při samotném výpočtu důchodu velký vliv na měsíční částku důchodu.
Co se počítá do doby pojištění?
Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění, kdy neplyne žádný příjem podléhající platbě sociálního pojištění, ale jedná se o podporované období (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek a právě evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).
Jak se počítá evidence na úřadu práce?
Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když je vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Období evidence na úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, toto období se přitom hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku, přičemž se evidence jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.
Vaše hodnocení nezaměstnanosti
Jak se Vám bude započítávat Vaše častá evidence na úřadu práce, to závisí na tom, jak dlouho jste vždy v evidenci na úřadu práce byla a jak dlouhé bylo období nároku na podporu v nezaměstnanosti. Vaše celkové důchodové nároky potom ovlivní i Váš celkový průběh pojištění. Vzhledem k tomu, že i evidence na úřadu práce patří při splnění zákonných podmínek uvedených v odstavci výše mezi náhradní doby pojištění, tak evidence na úřadu práce automaticky neznamená důchodový problém. Teprve dlouhodobá nezaměstnanost bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, kdy se již toto období nepočítá jako náhradní doba pojištění, má již značný negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu. A to hned ze dvou důvodů: toto období nezvyšuje dobu pojištění a současně „rozmělňuje“ průměrnou mzdu, ze které se starobní důchod vypočítává.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že neuvádíte konkrétní údaje ohledně Vaší nezaměstnanosti, tak nelze jednoznačně říci, jak období nezaměstnanosti ovlivní Vaše důchodové nároky. Pokud se Vám bude dané období nezaměstnanosti počítat jako náhradní doba pojištění, tak je zjednodušeně řečeno vše v pořádku. Dlouhodobé období nepočítané pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění však již má nepříznivý důchodový dopad. V lepším případě je měsíční částka starobního důchodu nižší z důvodu podprůměrné doby pojištění a snížení průměrné důchodové mzdy. V horším případě nemusí být ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod vůbec přiznán, protože se nezíská minimální doba pojištění v rozsahu 35 let.