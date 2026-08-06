Investorská lekce z pádu fondu Situational Awareness
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Tento investorský příběh se s železnou pravidelností opakuje. Na scéně se objeví fond, většinou vedený charismatickým mladým mužem s výjimečnými schopnostmi. Následně získá důvěru známých lidí a potom i jejich peníze. Dostaví se první úspěchy a další prostředky se začnou jen hrnout. Až se najednou zastaví hudba. A fondu dojdou peníze.
Mladá hvězda
Tato varianta příběhu se odehrála i nyní. V hlavní roli byl Leopold Aschenbrenner. Je mu teprve 24 let. Přesto dokázal během krátké doby vybudovat hedgeový fond Situational Awareness, který pracoval s investičními pozicemi v hodnotě desítek miliard dolarů. Peníze mu nesvěřili žádní nezkušení drobní investoři. Mezi podporovateli fondu byli lidé spojení s Jane Street, Stripe, Tiger Global nebo s velkými fondy ze Silicon Valley.
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To je na celém příběhu možná nejzajímavější. Nešlo o skupinu naivních lidí, kteří naletěli prvnímu přesvědčivému prodejci. Šlo o zkušené investory, kteří se každý den živí posuzováním rizika. Přesto uvěřili mladému muži bez delší profesionální historie ve správě cizích peněz. Důvod byl jednoduchý. Aschenbrenner působil, že rozumí nastupující revoluci umělé inteligence lépe než ostatní.
Sázka na umělou inteligenci
Aschenbrenner dříve působil v OpenAI a do širšího povědomí se dostal díky svým textům o budoucím rozvoji umělé inteligence. Jeho základní myšlenka nebyla nijak složitá. AI nebude pouze další technologickou vlnou. Změní fungování ekonomiky, poptávku po energiích, výrobu čipů, datová centra i celý technologický sektor. Na této myšlence postavil i svůj fond.
Situational Awareness investoval do firem, které měly z rozvoje AI těžit. Patřily mezi ně výrobci paměťových čipů, provozovatelé datových center, cloudové společnosti a další dodavatelé technologické infrastruktury.
První výsledky mu daly za pravdu. Fond úspěšně investoval například do výrobců paměťových čipů SK Hynix a SanDisk. Jeho majetek pod správou rychle rostl. Aschenbrenner získal pověst člověka, který vidí budoucnost dříve než ostatní. V investičních kruzích se mu dokonce začalo přezdívat Nostradamus umělé inteligence.
Nebezpečné ovoce: páka
Kde tedy spočívala příčina pádu tohoto nadějného investora? Je to nepochybně výjimečný muž s velkými intelektuálními schopnostmi a značnou sebedůvěrou. Přesto se nakonec dopustil téměř začátečnické chyby: použil příliš velkou finanční páku.
Ta je pro každého investora nebezpečná, zvláště ve chvíli, kdy se mu začne dařit. Úspěchy na burze totiž automaticky neznamenají, že investor všemu rozumí a je chytřejší než většina trhu. Často pouze zvyšují jeho ochotu riskovat.
Právě proto je zásadní zůstat pokorný. Na burze totiž není nejtěžší vydělat peníze. Nejtěžší je nenechat se předchozími úspěchy přesvědčit, že už nemůžete udělat chybu. A to přesně se Leopoldovi Aschenbrennerovi nepovedlo.