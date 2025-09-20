Poradna: O kolik se mi od ledna zvýší důchod?
Monika: Mám starobní důchod ve výši 20015 Kč. Mohli byste mi spočítat, o kolik se mi můj starobní důchod zvýší od ledna?
V dotazu neuvádíte, zdali pobíráte řádný starobní důchod nebo předčasný důchod. Pro zvýšení starobního důchodu z důvodu pravidelné každoroční valorizace má tato skutečnost velký vliv. Předčasní důchodci totiž mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci, když mají nárok pouze na zvýšení základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu nikoliv.
Valorizace probíhá automaticky
Pro provedení valorizace není potřeba vyplňovat žádný formulář a ani se dostavovat na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Veškerá valorizace proběhne automaticky. Hodnoty pro samotnou valorizaci jsou stejné, pouze předčasní důchodci nemají nárok na zvýšení procentní výměry důchodu. Valorizaci nikterak neovlivňuje ani případná výdělečná činnost během pobírání důchodu. Pracující starobní důchodci tedy nemají nárok na žádné speciální zvýšení důchodu oproti ostatním penzistům.
Základní versus procentní výměra důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni starobní důchodci stejně vysokou (až na výjimky z důvodu poměrných důchodů při práci v zahraničí), procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V roce 2025 činí základní výměra důchodu 4660 Kč. Čím vyšší příjmy v rozhodném období a čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod je.
Valorizační vzorec
Při každoroční pravidelné lednové valorizaci důchodu se zvyšuje základní výměra důchodu v korunovém vyjádření a procentní výměra důchodu se zvyšuje příslušným procentem. Čísla pro lednovou valorizaci jsou následující:
- Základní výměra důchodu se zvyšuje o 240 Kč, tedy z 4660 Kč na 4900 Kč
- Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,6 %
Pokud jste v předčasném důchodu
Jestliže jste odešla do předčasného důchodu a ještě jste nedosáhla řádného důchodového věku, potom se Vám Váš měsíční starobní důchod zvýší pouze o 240 Kč. V takovém případě by měsíční částka předčasného starobního důchodu činila 20255 Kč, z toho by základní výměra důchodu byla 4900 Kč a procentní výměra důchodu by činila 15355 Kč.
Jste v řádném starobním důchodu
Váš aktuální starobní důchod ve výši 20015 Kč se skládá ze základní výměry ve výši 4660 Kč a procentní výměry ve výši 15355 Kč. Po lednové valorizaci by činila částka základní výměry důchodu 4900 Kč a procentní výměra důchodu by byla 15755 Kč (15355 Kč × 1,026). Celková částka starobního důchodu by po lednové valorizaci byla tedy 20655 Kč (4900 Kč + 15755 Kč), to vše za předpokladu, že jste již dosáhla řádného důchodového věku nebo jste odešla do řádného starobního důchodu. Z důvodu valorizace by se Vám v takovém případě zvýšil měsíční důchod o 640 Kč.
Valorizace je vyplácena v čistém
Ze státního důchodu se nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. Dani z příjmu podléhají až roční důchody nad 36násobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu příslušného roku, takže se z důchodu platí daň z příjmu zcela ojediněle. Z důvodu každoročního zvyšování minimální se limit, od kterého podléhá důchod zvyšuje. Penzisté si tak z důvodu valorizace polepší v čistém, o částku valorizace se zvýší disponibilní měsíční příjem.