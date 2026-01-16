Poradna: Narodila jsem se v roce 1965, vychovala dvě děti a chci do předčasného důchodu
Jana: Narodila jsem se v únoru 1965 a s manželem jsme vychovali dvě děti. Do řádného důchodu pracovat nevydržím, chci jít do předčasného důchodu, a to co nejdříve. Co byste mi doporučili? Co si mám ohlídat a na co nezapomenout?
Řádný důchodový věk ženy narozené v roce 1965, která vychovala dvě děti, je dle přílohy zákona o důchodovém pojištění 64 let a 8 měsíců. Muži stejného ročníku narození mají řádný důchodový věk 65 let, takže výchova dvou dětí Vám snižuje Váš řádný důchodový věk pouze o 4 měsíce, což je výrazně méně, než tomu bylo v minulosti. Řádného důchodového věku dosáhnete v říjnu 2029.
Kdy nejdříve do předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Ve Vašem případě tedy v říjnu 2026. Přesné datum závisí na dni Vašeho narození, v dotazu jste ho neuvedla.
Proč neodejít přesně o tři roky dříve?
Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, o které se odejde do předčasného důchodu dříve před dosažením řádného důchodového věku. Z tohoto důvodu je tedy rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve, nebo o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě by se totiž provedlo krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, zatímco ve druhém případě pouze za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Jestliže z různých důvodů potřebujete odejít do předčasného důchodu co nejdříve, tak Vám doporučuji odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.
Nižší důchod a omezený výdělek
Předpokládám, že máte odchod do předčasného důchodu již promyšlený a z Vašeho pohledu se jedná o správné řešení. Víte tedy, že budete mít měsíční částku starobního důchodu trvale nižší a až do dosažení řádného důchodového věku nebudete moci mít příjem, ze kterého by vznikala povinnost platby sociálního pojištění.
Standardní nebo nižší krácení
Rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem je přitom vyšší, než většina žadatelů o předčasný důchod očekává. Předčasný důchod je totiž nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do řádného důchodového věku.
- Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti. Pro odchod do předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
- Snížené krácení u předčasného důchodu činí 0,75 % výpočtového základu za každý započatý interval předčasnosti, jestliže byla získána vysoká doba pojištění alespoň v rozsahu 45 let pojištění. Nepočítají se však některé náhradní doby pojištění, takže je těžké mít na tento výpočet nárok.
Závěrem
Do předčasného důchodu budete moci odejít již na podzim letošního roku. Při volbě předčasného důchodu však počítejte s nižším důchodem, omezenou možností přivýdělku a nižší valorizací až do dosažení řádného důchodového věku. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší bude měsíční důchod. Níže Vám zasíláme odkaz na příslušné důchodové kalkulačky pro rok 2026, abyste měla představu, jakou částku důchodu v jednotlivých variantách očekávat.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s klasickým krácením
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu se sníženým krácením
TIP: Kalkulačka řádného důchodu