Poradna: Budu vdovský důchod pobírat trvale?
Lucie: Před půl rokem jsem dostala vdovský důchod po manželovi. Zajímalo by mě, jak dlouho ho budu pobírat. Žiju sama, obě děti mají své vlastní rodiny a bydlení. Pro můj rozpočet je každá tisícikoruna důležitá.
Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. náleží vdovský důchod standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku může být výplata prodloužena, jestliže je splněna některá ze zákonných podmínek, kterými jsou: péče o nezaopatřené dítě, péče o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti, péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, invalidita třetího stupně nebo dosažení požadovaného věku.
Věková podmínka
Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že žádnou z prvních čtyř podmínek nesplňujete, takže se zaměřím pouze na poslední věkovou podmínku. Samozřejmě platí, že kdybyste některou z prvních čtyř podmínek splňovala, tak byste měla nárok na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku.
- Po uplynutí jednoho roku má na vdovský důchod nárok vdova, jestliže dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo vlastního důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Neznalost Vašeho věku
V dotazu bohužel neuvádíte Váš vlastní věk, což je zásadní informace pro to, zda budete mít nárok na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku a následnou trvalou výplatu vdovského důchodu. Zkusím proto uvést nějaké praktické příklady, snad to pomůže vysvětlit danou situaci. Na doplnění uvádím, že řádný důchodový věk pro jednotlivé ročníky narození je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Důchodový věk pro jednotlivé ročníky narození můžete zjistit i z přiložené kalkulačky důchodového věku.
TIP: Kalkulačka důchodového věku
Praktický příklad – Splnění věkové podmínky
Paní XY se narodila 10. ledna 1965 a od února 2026 pobírá paní XY vdovský důchod po zemřelém manželovi. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1965 je 65 let, tento věk ponížený o 4 roky je 61 let. Vlastní řádný důchodový věk paní XY je rovněž 65 let (vychovala jedno dítě). Věku 61 let dosáhla paní XY již 10. ledna 2026, proto bude paní XY pobírat vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku a můžeme říci, že bude vdovský důchod pobírat trvale.
Praktický příklad – Nesplnění věkové podmínky
Paní YX se narodila v roce 1971 a již půl roku pobírá vdovský důchod po zemřelém manželovi. Dle aktuálně platné legislativy je řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1971 již 65 let a 6 měsíců. Paní YX tak po uplynutí jednoho roku věkovou podmínku nesplní a z tohoto důvodu nebude mít nárok na výplatu vdovského důchodu.
Nutnost hlídání obnovovací lhůty
Dle § 50 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění však platí, že je-li některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna v pětileté obnovovací lhůtě, tak se výplata vdovského důchodu na základě podané žádosti obnoví. Vždy je nutné si hlídat případné splnění některé z výše uvedených zákonných podmínek, přičemž právě splnění věkové podmínky je nejčastějším důvodem pro obnovu výplaty vdovského důchodu.
Závěrem
Splnění věkové podmínky je důvodem pro trvalé pobírání vdovského důchodu. Zda je to i Váš případ, Vám nejsem schopen jednoznačně říci, protože neznám Vaše datum narození. Pokud věkovou podmínku splňujete již nyní, tak budete vdovský důchod pobírat trvale. Pokud tomu tak není, tak Vám doporučuji si spočítat, zda věkovou podmínku nesplníte v zákonné obnovovací lhůtě.
TIP: Kalkulačka vdovského důchodu