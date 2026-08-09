Poradna: Vyrovnání záloh na zdravotním pojištění
štítek Pojištění čtení na 2 minuty | přečteno 580×
Robert: Na zdravotním pojištění platím měsíční zálohy necelých 5 tisíc korun, od července se snížilo pojistné. Když si nezměním příkaz k úhradě, abych měl nižší nedoplatek, tak jak se to finančně dorovná?
Od července se snížila pouze minimální měsíční záloha na sociálním pojištění z 5720 Kč na 5005 Kč. U zdravotního pojištění k žádné změně nedošlo. OSVČ platící na sociálním pojištění vyšší částky rovněž snížení sociálního pojištění nepocítily, protože samotná sazba sociálního pojištění zůstala stejně vysoká, finančně tedy na sociálním pojištění ušetří pouze OSVČ, pro které bude platit za rok 2026 minimální vyměřovací základ a OSVČ v prvním paušálním režimu. Ke snížení minimálního sociálního pojištění došlo zpětně od začátku roku. U zdravotního pojištění však k žádné změně nedošlo.
Související
Na zdravotním pojištění budete platit stále stejně
Vzhledem k tomu, že platíte na zdravotním pojištění necelých 5 tisíc korun, tak se Vás netýká ani snížení minimální zálohy na sociálním pojištění. Vy totiž platíte vyšší sociální pojištění, takže budete i v následujících měsících platit Vaši vyšší měsíční částku na sociálním pojištění. Rovněž zdravotní pojištění budete v následujících měsících platit ve stejné výši, tj. necelých 5 tisíc korun. Na doplnění uvádím, že minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění činí v roce 2026 částku 3306 Kč.
Platby měsíčních záloh a sazby pojistného
Z formulace dotazu vyplývá, že si platíte zvlášť měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Měsíční zálohu na sociálním pojištění platíte do konce příslušného měsíce, za který se platí a měsíční zálohu na zdravotním pojištění platíte do osmého dne následujícího měsíce. V přehledech za rok 2026 se vypočítá roční sociální pojištění a roční zdravotní pojištění, přičemž od vypočteného ročního sociálního i zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu a sazba zdravotního pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu.
Vyrovnání záloh v přehledech
Pokud je skutečný vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se pojistné vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu. V opačném případě se vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Skutečným vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění je 55 % daňového základu a pro výpočet zdravotního pojištění 50 % daňového základu. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší než roční pojistné, tak vzniká nedoplatek, v opačném případě přeplatek. Zálohy se tedy vyrovnávají v přehledech. Případně vyšší zálohy jsou důvodem pro vznik přeplatku, vyšší platby na sociálním ani zdravotním pojištění tedy „nepropadnou“.
Závěrem
Zdravotní pojištění se během roku nikterak nezměnilo, budete stále platit stejné měsíční zálohy. Vše se následně vyrovná v přehledu za rok 2026. Od července se snížila „pouze“ minimální měsíční záloha na sociálním pojištění. Dle plateb na zdravotním pojištění se Vás však netýká ani toto snížení.