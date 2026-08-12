Jaká je cena za marketing od agentury: Jak se počítá a co všechno ji ovlivňuje?
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Plánujete oslovit nové zákazníky, spustit kampaně nebo posílit značku a zajímá vás, kolik vás bude stát marketingová agentura? Stanovit přesnou částku bez znalosti vašich cílů je prakticky nemožné. V tomto článku proto srozumitelně vysvětlíme, jak se celková cena za marketing počítá.
Proč neexistuje jeden pevný ceník?
Když kupujete fyzický výrobek je jeho cena většinou jednoznačná, u služeb se ale mění dle jejich rozsahu a dalších specifik. S marketingem je to stejné. Kalkulace se vždy sestavuje na míru konkrétnímu projektu.
Pokud zadáte poptávku třem různým digitálním agenturám, dostanete tři odlišné nabídky.
Výslednou částku nejvíce ovlivňují tyto faktory:
- Rozsah a náročnost služeb: Potřebujete pouze jednorázovou výpomoc, nebo kontinuální tvorbu včetně strategie? Jde vám jen o příspěvky na sítě, nebo i výkonnostní kampaně, textování webu a tvorbu článků? Čím více kanálů a úkolů, tím vyšší cena bude.
- Hodinová sazba: Každá marketingová agentura má nastavené hodinové sazby jinak. Také zvládá práci v rozličném tempu. Co někomu trvá 3 hodiny, zvládne jiný za 2.
- Konkurenční prostředí a vaše cíle: Expandovat ve vysoce konkurenčním prostředí vyžaduje podstatně více úsilí a peněz.
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Menší firma dá za pravidelnou spolupráci s agenturou typicky 20000–80000 Kč měsíčně, střední firma 80000–300000 Kč a víc.
Odměna agentuře versus reklamní rozpočet
Výsledná cena za marketing se skládá ze dvou částí:
Odměna pro agenturu (agenturní fee): Jedná se o platbu za čas, znalosti a práci týmu – od nastavení strategií přes správu účtů až po vyhodnocování dat.
Výdaje na reklamu (media spend): Tyto finance jdou přímo provozovatelům reklamních platforem, jako je Google, Meta (Facebook, Instagram) nebo Seznam. Agentura s nimi manipuluje v rámci vašich účtů, ale nejdou do její kapsy.
Pokud vám tedy digitální agentura navrhne měsíční rozpočet 50000 Kč, může to znamenat například 20000 Kč za správu pomocí jejích specialistů a 30000 Kč na zaplacení propagace na Googlu.
Bohužel se nadají dopředu předvídat ani ony výdaje na reklamu. Cena se totiž stále mění a liší se obor od oboru a téma od tématu.
Různé modely odměňování a v čem se liší
V praxi se nejčastěji setkáte s těmito variantami fakturace:
Paušál: Pevná měsíční částka za dohodnutý rozsah práce. Ta je výhodná pro dlouhodobou spolupráci. Každý měsíc s touto cenou počítáte a nic vás nepřekvapí. Zpočátku je potřeba tuto částku spočítat a vyladit. Může chvíli trvat, než se ustálí. Paušál je nejrozšířenějším způsobem fakturace –jako svůj hlavní model ho používá zhruba 78 % agentur (zdroj).
Projektová cena: Jednorázová platba za konkrétní zakázku s jasným začátkem a koncem, typická třeba pro tvorbu webu. Jde ale i využít jako cena za článek či příspěvek na sítě. Fakturace se tedy každý měsíc bude lišit, ale dopředu víte, kolik to bude. Ceny za jednotlivé činnosti jsou totiž dané.
Hodinová sazba: Zaplatíte za to, jak dlouho práce trvala (+ případné výdaje na reklamu). Vyplatí se zejména u menších projektů, kde platíte jen za odvedenou práci a nic navíc.
Procento z rozpočtu: Odměna se počítaná jako podíl z peněz, které jdou do reklamy, je obvyklá hlavně u větších PPC nebo social kampaní. Sazba obvykle pohybuje mezi 5–10 % u zavedených firem a 15–25 % u startupů nebo firem procházejících výraznou změnou.
Nejlepší, co dostanete je odhad
Za začátku vám může agentura sdělit, jaká je zhruba cena za marketing u klientů, kteří jsou ze stejného oboru a využívají podobný rozsah služeb.
Lepší cenový odhad dodají poté, co si vyjasníte strategii a jak přesně budete v rámci marketingu postupovat. Tato částka už bude přesnější, ale od výsledné faktury se stejně bude lišit.
V případě paušálu se částka za pár měsíců ustálí a vy už budete vědět s čím počítat. Pokud ale dojde ke změně strategie či platformy výrazně zdraží výdaje na reklamu, bude možná potřeba cenu za marketing opět upravit.
Aby byla celková cena plně transparentní, požadujte od dodavatele vždy podrobný rozpis nabízených prací. Zkušená marketingová agentura vám bez problémů vysvětlí, kolik hodin zaberou jednotlivé činnosti a jaké konkrétní výstupy za své investované prostředky obdržíte.
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