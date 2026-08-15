Poradna: Nevýhody vlastního předdůchodu
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 4396×
Vojtěch: Za necelý měsíc vyčerpám podporu v nezaměstnanosti. Do předčasného důchodu mohu jít až přibližně za rok. Toto období chci překlenout předdůchodem. Nespořil jsem si však v doplňkovém penzijním spoření a volil jiné produkty. Jaké důsledky pro mě bude mít čerpání vlastního finančního předdůchodu?
Předdůchod je skutečně možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Při splnění zákonných podmínek, např. že měsíční částka činí nejméně 30 % průměrné mzdy, čerpá se alespoň dva roky a nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození, přináší předdůchod dvě základní výhody:
Související
- Příjemci předdůchodu jsou považováni pro účely placení zdravotního pojištění za státní pojištěnce a zdravotní pojištění za ně platí stát.
- Období předdůchodu se považuje pro výpočet starobního důchodu za vyloučenou dobu pojištění a z důvodu čerpání předdůchodu nedochází ke snížení osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy), ze které se následně starobní důchod vypočítává.
Tyto dvě legislativní výhody žádný jiný finanční produkt nenabízí. Vy samozřejmě můžete do odchodu do předčasného důchodu žít pouze z vlastních úspor, ale tato záchranná legislativní opatření pro Vás platit nebudou, protože nebudete čerpat skutečný předdůchod.
Kdyby se Vám podařilo najít nové pracovní uplatnění do odchodu do předčasného důchodu (nebo případně řádného důchodu) třeba i na zkrácený úvazek, tak by to mělo pozitivní vliv na výši Vašeho důchodu a nevyčerpal byste své úspory před odchodem do důchodu.
Evidence na úřadu práce je nutností
I když jste již vyčerpal podporu v nezaměstnanosti, tak stále buďte v evidenci na úřadu práce. Všichni občané v evidenci na úřadu práce jsou státními pojištěnci pro placení zdravotního pojištění, ať už pobírají podporu v nezaměstnanosti či nikoliv. Když tedy budete stále v evidenci na úřadu práce, potom budete mít vyřešen svůj pojistný vztah a nebudete si muset platit zdravotní pojištění jako OBZP. V roce 2026 musí všechny osoby bez zdanitelných příjmů platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 3024 Kč (13,5 % z minimální mzdy 22400 Kč). Placení zdravotního pojištění státem je tedy pro Vás velmi důležité.
Evidence na úřadu práce po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti
Jako náhradní a vyloučená doba pojištění pro výpočet starobního důchodu se počítá nejenom evidence, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, ale v omezeném rozsahu i evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží. Evidence na úřadu práce se jako náhradní a vyloučená doba pojištění započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Pokud by to byl i Váš případ, potom by to byla pro výpočet Vašeho předčasného důchodu dobrá zpráva. Jestliže by se Vám již evidence po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti nehodnotila, potom by to mělo samozřejmě negativní vliv na výpočet Vašeho starobního důchodu (řádného i předčasného).
Nárok na sociální dávky
Jestliže jste vyčerpal podporu v nezaměstnanosti, nemůžete odejít do předčasného důchodu a nemáte žádný vlastní příjem, potom si můžete požádat o sociální dávky, pro jejich přiznání je však nutné splnit zákonné podmínky.
Závěrem
Finanční produkt doplňkové penzijní spoření je státem podporován, jednou z legislativních výhod je i možnost čerpání předdůchodu, který nabízí výše popsané výhody, které žádný jiný finanční produkt nenabízí. Před odchodem do starobního důchodu je samozřejmě možné čerpat peníze z vlastních finančních produktů, ale na výhody předdůchodu nelze dosáhnout.