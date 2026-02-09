Poradna: Tatínkovi vychází důchod pouze 20 tisíc, jak je to možné?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 3781×
Monika: Tatínek bude v létě odcházet do starobního důchodu, chce pracovat až do normálního důchodového věku, aby neměl krácení. Nechal si udělat předběžný výpočet důchodu a vychází mu pouze lehce přes 20 tisíc korun. To mi přijde vážně málo, když vždy pracoval a nepobíral žádné sociální dávky. Kde může být chyba?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že průměrný starobní důchod je lehce nad 22 tisíc korun, takže případná částka starobního důchodu ve výši 20 tisíc korun není nijak podezřele nízká a rozhodně může takto vysoký starobní důchod skutečně Váš otec mít, přestože nepobíral sociální dávky. Na druhou stranu musí být rozhodné důchodové příjmy při vysoké době pojištění velmi nízké. Vzhledem k tomu, že neznám detailně vlastní průběh pojištění Vašeho otce, tak Vám nemohu poskytnout jednoznačnou odpověď, zdali byl provedený orientační výpočet důchodu proveden správně či nikoliv.
Související
Možnosti důchodu ve výši 20000 Kč
Měsíční částka starobního důchodu závisí na dosahovaných příjmech před odchodem do důchodu, ze kterých se vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě a na získané době pojištění v celých ukončených letech. Pro názornost v tabulce níže uvádím několik důchodových variant, kdy je měsíční částka starobního důchodu přesně 20000 Kč. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule důchodu v roce 2026 a bez zohlednění výchovného k důchodu. Dobu pojištění volím úmyslně v rozsahu 48 let, 47 let, 46 let a 45 let, protože píšete, že Váš tatínek získal vysokou dobu pojištění, protože pořád pracoval.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Starobní důchod
|21253 Kč
|48 let
|20000 Kč
|22152 Kč
|47 let
|20000 Kč
|23950 Kč
|46 let
|20000 Kč
|25830 Kč
|45 let
|20000 Kč
Vyšší příjmy? Nutná kontrola průběhu pojištění
Při velmi vysoké době pojištění vychází měsíční částka starobního důchodu ve výši 20000 Kč pouze při značně podprůměrných příjmech. Pokud Váš otec celý život pracoval a získal velmi vysokou dobu pojištění, jak je uvedeno v tabulce, potom by i při lehce podprůměrných příjmech měl mít starobní důchod vyšší. Negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy) však může mít i několik let výkonu samostatné výdělečné činnosti, když se platily pouze minimální zálohy na sociální pojištění. Nevím, kde si nechával Váš otec vyhotovit průběžný výpočet starobního důchodu, ale pokud předpokládáte, že měl vyšší příjmy a jeho průměrná důchodová mzda musí být vyšší, než je uvedeno v tabulce, tak doporučuji zkontrolovat průběh pojištění, který má ČSSZ ve své databázi. Každé nezohledněné období při samotném výpočtu starobního důchodu pochopitelně znamená nižší důchod.
Ještě máte čas na případnou opravu
Pokud má Váš otec nějaké nesrovnalosti v průběhu pojištění, tak má ještě čas je vyřešit a vyjasnit. Samozřejmě může být i předběžný výpočet důchodu správně, v dotazu neuvádíte žádné podrobnosti, např. jaké příjmy Váš otec měl apod. Pro základní orientaci můžete využít i kalkulačky průměrné důchodové mzdy (osobního vyměřovacího základu) a řádného starobního důchodu níže.
Závěrem
Všichni žadatelé o starobní důchod (řádný i předčasný) by si měli v dostatečném předstihu zjistit, zdali jim budou při samotném výpočtu starobního důchodu zohledněny veškeré příjmy a veškerá doba pojištění. Jestliže tomu tak není, tak je nutné chybějící období vydokladovat. Při samotném výpočtu osobního vyměřovacího základu je potřeba pamatovat na to, že se hodnotí příjmy od roku 1986 a každý rok má stejnou váhu. V praxi někdy dochází k situaci, že nejvyšší příjmy měl žadatel o starobní důchod v posledních letech před odchodem do důchodu, ale jeho celková průměrná důchodová mzda je výrazně nižší, protože příjmy na začátku pracovní kariéry byly nízké nebo platil minimální zálohy jako OSVČ.
TIP: Kalkulačka osobního vyměřovacího základu
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu