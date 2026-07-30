Nezaměstnanost a daňová vratka
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Při obdržení výpovědi v původním zaměstnání a nástupu do druhého zaměstnání až za nějaký ten měsíc vzniká v praxi nárok na daňový přeplatek. Co je potřeba si ohlídat?
Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, které je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, uplatňují při výpočtu čisté měsíční mzdy u svého zaměstnavatele daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné mít slevu na poplatníka uplatněnu pouze u jednoho z nich.
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Každý měsíc nezaměstnanosti = daňový přeplatek 2570 Kč
V případě nezaměstnanosti po celý kalendářní měsíc nelze v daném měsíci uplatnit měsíční slevu na poplatníka. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se přitom vždy uplatňuje roční daňová sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců. Důvodem pro vznik ročního daňového přeplatku je právě nevyužití slevy na poplatníka ve všech měsících v průběhu roku. Zjednodušeně řečeno platí, že každý měsíc nezaměstnanosti je důvodem nároku na daňový přeplatek ve výši 2570 Kč. Tj. např. tříměsíční nezaměstnanost může generovat daňový přeplatek 7710 Kč.
Jaké jsou základní podmínky pro čerpání daňového přeplatku?
Roční daňový přeplatek nemůže být vyšší než zaplacené daňové zálohy v průběhu roku. Výjimkou je situace, kdy vzniká nárok na roční daňový bonus. Sleva na poplatníka snižuje roční daň z příjmu maximálně do nuly. Daňový přeplatek se neobdrží automaticky, musí být vyčíslen v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.
O roční zúčtování daně lze požádat i bývalého zaměstnavatele
Kdo obdržel během roku 2026 výpověď od zaměstnavatele a do konce roku 2026 nenastoupí do nového zaměstnání, ten může požádat o roční zúčtování daně bývalého zaměstnavatele, pokud nemá povinnost si sám podat daňové přiznání. Při zdanitelných příjmech pouze ze závislé činnosti (ze zaměstnání) je však vyplnění dvoustránkového daňového přiznání poměrně jednoduché, takže mnozí daňoví poplatníci si řeší svůj daňový přeplatek v daňovém přiznání. K daňovému přiznání je potřeba přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.
Praktický příklad
Pan Michal obdržel koncem července výpověď od zaměstnavatele, daňovou slevu na poplatníka uplatní naposledy ve výplatě za září (poplyne mu výpovědní lhůta), kterou dostane v říjnu. V měsících říjnu až prosinci bude nezaměstnaný. Za rok 2026 zaplatil pan Michal formou měsíčních daňových záloh 29840 Kč. Tato částka je uvedena v potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele, které přiloží pan Michal k daňovému přiznání za rok 2026 a obdrží daňový přeplatek ve výši 7710 Kč, tj. ve výši tří měsíčních slev na poplatníka, které během roku 2026 nevyužil.
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