Poradna: Chybí mi šest let do důchodu, nemám práci, co teď?
Daniela: Jsem zoufalá, přišla jsem o práci šest roků před důchodem, přitom jsem u zaměstnavatele pracovala 25 let. Vůbec nevím, co mám dělat. Takové finanční úspory nemám. Co byste mi poradili?
Dostat výpověď je vždy nepříjemné, v předdůchodovém věku obzvlášť, protože situace lidí v předdůchodovém věku je horší než třicátníků. Vy jste navíc přišla o zaměstnání po velmi dlouhé době, kdy jste byla k bývalému zaměstnavateli loajální. Vaše zklamání a frustrace jsou tedy na místě. Rozhodně to však neznamená, že byste měla propadnout skepsi. Přestože je Vaše současná situace nepříjemná a složitá, tak věřím, že se Vám ji podaří zvládnout.
Na odstupné máte nárok
Vzhledem k formulaci dotazu předpokládám, že jste obdržela od zaměstnavatele výpověď, pravděpodobně pro nadbytečnost. V takovém případě jste měla obdržet tříměsíční odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Obdržené odstupné navíc neposouvá termín výplaty podpory v nezaměstnanosti. Po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, kdy jste měla nárok na standardní mzdu tak jako v ostatních měsících, se registrujte na úřadu práce, kde budete mít nárok po dobu 11 měsíců na podporu v nezaměstnanosti. Nejdelší jedenáctiměsíční podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti platí pro lidi starší 57 let. Pokud sečteme tříměsíční odstupné a případných jedenáct měsíců nároku na podporu v nezaměstnanosti, tak je to již poměrně velká částka, navíc máte poměrně dostatek času na hledání nového pracovního uplatnění.
Dočasně nižší mzda tolik nevadí
Zkušení zaměstnanci by měli být finančně dobře ohodnoceni, to však platí, pokud má člověk práci. Jakmile člověk v předdůchodovém věku o své místo přijde a musí začínat u nového zaměstnavatele, tak je často velmi těžké mít v novém zaměstnání stejné peníze jako v bývalém zaměstnání. Kdyby se Vám podařilo najít si nové zaměstnání a ještě za lepší peníze, tak by to bylo pro Vás skvělé. Jestliže však budete muset nastoupit na horší pracovní pozici za méně peněz, tak to bude pro Vás nepříjemné, ale po vyčerpání nároku na podporu v nezaměstnanosti bude pro Vás důležité mít nějakou práci a tím pravidelný příjem. Do předčasného důchodu budete totiž moci odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Aktivní přístup a nenechat se odradit
Najít nové pracovní místo v předdůchodovém věku je složité a těžké. Doporučuji Vám kontaktovat všechny Vaše kamarády a známé, sledovat nabídku práce na internetu, na Vámi vybrané pracovní pozice se ozvat, i když aktuálně zaměstnavatel žádné volné místo nenabízí. Někteří personalisté na nabídky ani nereagují, pokud se Vám to stane, tak to hoďte za hlavu, neberte si to osobně, taková je doba. Případnými prvními neúspěchy se nenechte odradit a nebuďte kvůli tomu smutná.
Dojíždění, změna oboru
Ideální je mít samozřejmě místo co nejblíže domovu, šetří se peníze i čas. Případným dojížděním do krajského města se značně zvyšují možnosti pracovního uplatnění. Stejně tak je řešením i změna oboru. Ani v předdůchodovém věku se není potřeba bát nových pracovních výzev a příležitostí. Trh práce se nyní mění. Když se Vám to podaří uchopit optimisticky, tak se Vám třeba podaří najít zajímavější pracovní uplatnění za více peněz.
Závěrem
Do důchodu Vám chybí cca šest let. Více než rok budete přitom finančně zajištěna formou odstupného a podpory v nezaměstnanosti. Do předčasného důchodu lze případně odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V podstatě tak potřebujete „vykrýt“ zaměstnáním necelé dva roky, což by se případně dalo vydržet i na pracovní pozici, která by Vás vůbec nebavila. Vaše situace je nepříjemná, ale někteří lidé v předdůchodovém věku jsou na tom ještě hůře, protože potřebují najít zaměstnání na delší časové období nebo jsou v hledání práce značně limitováni zdravotně. Vzhledem k tomu, že jste dlouho nehledala nové místo, tak třeba zjistíte, že Vaše pozice na trhu práce je mnohem silnější, než si nyní myslíte, a podaří se Vám najít skvělé místo, kde budete pracovat nejenom až do důchodu, ale budete třeba na dané pracovní pozici pokračovat i po dosažení řádného důchodového věku a budete současně pobírat důchod i mzdu.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu OSVČ