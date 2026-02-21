Poradna: Bude mi 65 let a nemám důchod
Ludvík: Přestože budu mít v březnu 65 let, tak mi nebyl starobní důchod přiznán. Bylo mi řečeno, že musím ještě odpracovat necelé dva roky a že se mi hodnotí až příjmy od roku 1990. Tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?
Neznám detailně Váš průběh pojištění, takže je těžké navazovat na informace, které Vám byly poskytnuty. Dle zákona platí, že nárok na starobní důchod vzniká, jestliže žadatel o starobní důchod dosáhl řádného důchodového věku a současně splnil podmínku minimální doby pojištění. Vzhledem k tomu, že budete mít již 65 let, tak věkovou podmínku splňujete a problém musí být ohledně získané doby pojištění. Minimální doba pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu je 35 let. Samotné dosažení řádného důchodového věku tedy nestačí.
Na doplnění uvádím, že muži narození v roce 1960 mají řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce, muži narození v roce 1961 potom 64 let a 4 měsíce a muži narození v roce 1962 pak 64 let a 6 měsíců. Řádný důchodový věk je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Důkladná kontrola průběhu pojištění
Rozhodně Vám doporučuji si pečlivě zkontrolovat Váš průběh pojištění, zdali máte zhodnocena všechna období. Bez získání minimální doby pojištění skutečně nemůže být starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Pokud nemáte zhodnocenu dobu pojištění v rozsahu 35 let, tak je nutno zjistit proč. Mezery v pojištění mají negativní vliv nejenom na samotnou získanou dobu pojištění, ale i na výši osobního vyměřovacího základu.
Další možnosti přiznání starobního důchodu
Bez získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let může být starobní důchod přiznán (dle § 29 zákona o důchodovém pojištění) i za těchto podmínek: Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže získal dobu pojištění nejméně 20 let a dosáhl po roce 2024 věku aspoň o 2 roky vyššího, než je řádný důchodový věk. Další možností je získání „čisté“ doby pojištění aspoň v rozsahu 15 let. Na doplnění uvádím, že minimální starobní důchod v roce 2026 činí 9800 Kč. Pokud je starobní důchod přiznán (řádný nebo předčasný), tak nemůže být nižší, než je tato částka.
Hodnocené příjmy
Obecně však platí, že se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986, jak je stanoveno v § 18 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, takže osobní vyměřovací základ je následně průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě.
Nutnost zjištění problému ohledně doby pojištění
Vzhledem k tomu, že jste dosáhl již řádného důchodového věku a máte problémy s pojistnou dobou, tak Vám doporučuji přesně zjistit, proč tomu tak je, čeho se mezery v pojištění týkají apod. Možná můžete nějaké období vydokladovat, a tím by se problém vyřešil, možná může být řešením zpětné dopojištění formou dobrovolného důchodového pojištění – zpětně je však tato možnost legislativou omezena, takže záleží na skutečném průběhu pojištění. Jestliže však splníte podmínky pro přiznání starobního důchodu pouze z důvodu splnění některé „změkčené“ podmínky, tak počítejte s tím, že Váš starobní důchod bude výrazně podprůměrný, bude však muset být dodržena minimální částka.