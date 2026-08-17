Poradna: Jaký je ideální přivýdělek pro předdůchodce?
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Radim: Uvažuji o odchodu do předdůchodu s tím, že si budu k tomu ještě přivydělávat. Jaké možnosti přivýdělku jako předdůchodce mám a který příjem pro mě bude nejlepší?
Pokud stále ještě pracujete, potom pro Vás pravděpodobně bude nejlepší, když budete stále pracovat a odejdete až do řádného starobního důchodu. Naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření následně využijete ke zvyšování své životní úrovně právě v důchodovém věku. Většina lidí si spoří na důchod právě za účelem zlepšování příjmové situace až v důchodovém věku. Zejména lidem s vysokými příjmy odchodem do starobního důchodu klesá životní úroveň poměrně významně.
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V praxi do předdůchodu, kdy se čerpají vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, odcházejí lidé, kteří z různých důvodů nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, a přitom se chtějí vyhnout krácení u předčasného důchodu. Čerpání předdůchodu je však finančně náročné, neboť pro využití legislativních výhod předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila 30 % průměrné mzdy. Využitím předdůchodu se tak vyčerpá značná část naspořených peněz právě před odchodem do důchodu.
Možný je libovolný příjem
Jestliže se rozhodnete pro čerpání předdůchodu, potom budete moci mít libovolný příjem. Předdůchodci nejsou ve své výdělečné činnosti nikterak omezeni. Příjmové omezení se vztahuje pouze na předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Jako předdůchodce budete moci pracovat na klasickou pracovní smlouvu (na plný i zkrácený úvazek), některou z pracovních dohod nebo můžete i podnikat.
Rozhoduje výše příjmu
Vzhledem k tomu, že můžete mít libovolný příjem a můžete pracovat na smlouvu i dohodu, tak výhodnost přivýdělku bude záviset výhradně na výši mzdy nebo odměny. Zjednodušeně pro Vás bude nejvýhodnější takový přivýdělek, kde se domluvíte se zaměstnavatelem na nejvyšší mzdě nebo odměně.
Žádné daňové zvýhodnění
Jako předdůchodce budete platit ze své hrubé mzdy nebo hrubé odměny daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění, tak jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku. Pobírání předdůchodu Vám nepřinese žádnou speciální daňovou slevu nebo sníženou sazbu některé z přímých daní. Např. sleva na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % náleží pouze pracujícím řádným starobním důchodcům.
Nízké zdanění? DPP do limitu
Na doplnění uvádím, že velmi příznivé zdanění je u dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do zákonného limitu, ze které se neplatí sociální a zdravotní pojištění a při podepsaném prohlášení k dani a uplatňování základní daňové slevy na poplatníka je nulová i daň z příjmů. Čistá odměna na účet je v takovém případě stejně vysoká jako hrubá odměna. Předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, takže neplacení pojistného z příjmu ze zaměstnání nevadí a naopak je to finančně výhodné.
Závěrem
Čerpání předdůchodu je vhodné si pečlivě promyslet, protože se naspořené peníze vyčerpají ještě před čerpáním starobního důchodu. Zvláště pokud chcete ještě pracovat. Pokud se přesto rozhodnete pro předdůchod, potom si můžete libovolně přivydělávat a ve své výdělečné činnosti nejste nikterak omezen. Jestliže budete posuzovat samotné zdanění, tak nejvýhodnější pro Vás bude přivýdělek na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.