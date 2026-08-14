Životní pojištění po padesátce. Kdy se vyplatí a kdy zbytečně platíte?
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Po padesátce se u životního pojištění mění zadání. Děti jsou odrostlé, hypotéka se blíží ke konci a nejdražším rizikem přestává být smrt. Nastupuje invalidita a dlouhá pracovní neschopnost několik let před důchodem, kdy se výpadek příjmu už nedá dohnat. Krytí pro případ smrti lze snižovat, krytí invalidity a závažných nemocí drží smysl až do penze.
Co má životní pojištění opravdu krýt a co si platíte zbytečně?
Životní pojištění se prodává ve dvou podobách. Rizikové kryje jen pojistná rizika a nic nespoří. Investiční posílá část pojistného do fondů, takže vedle ochrany platíte i správu investice.
|Rizikové životní pojištění
|Investiční životní pojištění
|Co za pojistné dostanete
|pouze pojistnou ochranu
|ochranu a investiční složku
|Konec smlouvy bez pojistné události
|pojistné se nevrací
|vyplatí se hodnota podílových jednotek
|Struktura nákladů
|rizikové pojistné
|rizikové pojistné a poplatky za správu investice
|Daňový odpočet
|zpravidla nelze uplatnit
|lze při splnění zákonných podmínek
|Komu obvykle sedí
|kdo chce maximum krytí za nejnižší pojistné
|kdo chce ochranu a spoření v jedné smlouvě
Největší praktickou váhu má krytí, které řeší výpadek příjmu:
- invalidita,
- závažná onemocnění,
- dlouhodobá pracovní neschopnost
- a trvalé následky úrazu.
Krytí smrti řeší situaci pozůstalých, ne vaši vlastní. Naopak drobná připojištění typu denního odškodného za běžný úraz zvedají pojistné a vyplácejí částky, které rodinný rozpočet nezachrání.
Jak vysokou pojistnou částku vlastně potřebujete?
Pojistná částka se odvozuje od dvou čísel:
- od zůstatku dluhů
- a od ročního příjmu domácnosti.
Orientační vodítko pro krytí smrti je zůstatek hypotéky plus dva až tři roční příjmy, aby rodina zvládla přechodné období. U invalidity třetího stupně, kde příjem klesá nejvíc a natrvalo, se obvykle pracuje s pěti- až sedminásobkem ročního příjmu.
U hypotéky bývá pojistka vinkulovaná ve prospěch banky, což znamená, že plnění putuje nejdřív jí a teprve zbytek rodině. Po doplacení úvěru si vinkulaci nechte zrušit a částku upravte podle toho, co ještě reálně dlužíte. Klesající pojistná částka, která kopíruje splátkový kalendář, vyjde levněji než konstantní.
Proč cena roste s věkem a co s tím po padesátce?
Rizikové pojistné odpovídá pravděpodobnosti, že pojistná událost nastane. Ta s věkem neroste rovnoměrně, ale zrychluje se, takže rozdíl mezi vstupem ve čtyřiceti a v pětapadesáti letech je u stejného krytí několikanásobný.
Vedle vstupního věku rozhoduje zdravotní stav při sjednání. Diagnózy z minulosti pojišťovna buď ocení přirážkou, nebo je ze smlouvy vyloučí.
Praktický důsledek je jediný. Starou smlouvu nerušte dřív, než máte podepsanou a akceptovanou novou, protože po šedesátce bývá nové krytí invalidity drahé nebo nedostupné a řada rizik má stanovený nejvyšší vstupní věk.
Pokud vám stará smlouva přijde předražená, jde s ní obvykle pracovat i bez zrušení: snížit částku pro případ smrti, vyřadit připojištění, která už nevyužijete, nebo zkrátit pojistnou dobu k datu odchodu do důchodu.
Kdy pojišťovna krátí nebo odmítne plnění?
Nejčastějším důvodem je zdravotní dotazník. Pokud pojistník odpoví nepravdivě nebo neúplně a pojišťovna by při znalosti skutečného stavu smlouvu neuzavřela, může od smlouvy odstoupit, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se o tom dozví.
V mírnějších případech plnění pouze sníží v poměru k pojistnému, které mělo být placeno. Zamlčená diagnóza tedy nezmizí, jen se objeví ve chvíli, kdy o peníze skutečně jde.
Druhým důvodem jsou výluky a čekací doby. Ze zákona pojišťovna neplní v případě sebevraždy, k níž dojde do dvou let od uzavření smlouvy. Podmínky dále běžně vylučují úrazy pod vlivem alkoholu a návykových látek, provozování vyjmenovaných rizikových sportů a válečné události.
U závažných onemocnění a pracovní neschopnosti navíc po sjednání běží čekací doba, obvykle v řádu měsíců, během níž nárok na plnění nevzniká.
Třetím důvodem je nepochopený rozsah krytí. Invalidita se posuzuje ve třech stupních podle poklesu pracovní schopnosti, od nejméně 35 procent u prvního stupně po nejméně 70 procent u třetího.
Smlouva, která kryje jen třetí stupeň, plní v podstatně užším výseku situací, než jak si ji lidé pamatují ze sjednání.
Jak porovnat nabídky, aby se to dalo přečíst?
Srovnávat se dá ve třech krocích a cena patří až na konec.
|Pořadí
|Co porovnávat
|Na co konkrétně koukat
|1.
|Rozsah krytí u klíčových rizik
|kolik stupňů invalidity smlouva kryje, kolik diagnóz obsahuje seznam závažných onemocnění, od kolikátého dne plní pracovní neschopnost
|2.
|Výluky a čekací doby
|sporty a činnosti mimo krytí, délka čekací doby, výluky navázané na dřívější diagnózy
|3.
|Průběh pojistné částky
|konstantní, nebo klesající podle zůstatku dluhu, a do jakého věku krytí trvá
Teprve když máte tyhle tři body u všech nabídek stejné, má smysl dívat se na pojistné. Základní přehled o tom, jak se u shodného zadání liší cena mezi pojišťovnami, dá online srovnání životního pojištění, parametry z tabulky si ale stejně musíte projít v pojistných podmínkách konkrétní smlouvy. Bez nich je nejlevnější nabídka jen nejlevnější, ne nejvhodnější.
Nejčastější otázky
Vyplatí se sjednávat životní pojištění po padesátce?
Záleží na tom, co má krýt. Pokud máte doplacenou hypotéku a odrostlé děti, samotné krytí smrti už většinou nemá koho chránit a dá se snížit. Krytí invalidity, závažných onemocnění a dlouhodobé pracovní neschopnosti naopak dává smysl až do odchodu do důchodu, protože výpadek příjmu v posledních letech kariéry se dohání nejhůř. Pojistné bude vyšší než ve čtyřiceti, ale zpravidla nižší než za dva roky.
Kolik si mohu za životní pojištění odečíst z daní?
Od základu daně lze odečíst až 48000 Kč ročně, přičemž tento limit je společný pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří dohromady, tedy pro soukromé životní pojištění, doplňkové penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče. Při sazbě 15 procent to znamená úsporu maximálně 7200 Kč za rok. Smlouva musí splnit zákonné podmínky: výplatu nejdříve v roce, kdy dosáhnete 60 let, a minimální trvání 60 měsíců u smluv uzavřených do konce roku 2023, respektive 120 měsíců u smluv uzavřených od roku 2024.
Příspěvek zaměstnavatele na tyto produkty je u zaměstnance osvobozený od daně z příjmů do 50000 Kč ročně. Konkrétní podmínky pro svůj případ si ověřte v zákoně o daních z příjmů nebo u daňového poradce.
Co dostanu zpátky, když životní pojištění zruším před koncem?
U rizikového životního pojištění nic, protože zaplacené pojistné je cenou za krytí, které jste po dobu trvání smlouvy měli. U smluv s investiční složkou dostanete odkupné, tedy hodnotu podílových jednotek sníženou o poplatky.
Zvlášť v prvních letech smlouvy bývá odkupné výrazně nižší než souhrn zaplaceného pojistného. Pokud jste navíc uplatňovali daňový odpočet a porušíte zákonné podmínky, musíte dříve odečtené částky dodanit.
Kdy pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění?
Když se pojistná událost stane mimo sjednaný rozsah krytí nebo spadá do výluky, například úraz pod vlivem alkoholu či zranění při vyloučeném rizikovém sportu.
Dále když nastane v čekací době, která u části rizik běží od počátku pojištění. Plnění může být kráceno nebo odmítnuto také tehdy, pokud pojistník ve zdravotním dotazníku zamlčel nebo zkreslil údaje o svém zdravotním stavu. Rozsah krytí, výluky a čekací doby proto patří ke čtení dřív než ceník.
Po padesátce nejde o to, jestli životní pojištění mít, ale co v něm nechat. Krytí smrti se dá snižovat spolu s klesajícím dluhem, krytí invalidity a závažných onemocnění drží hodnotu do posledního roku před důchodem. Než tedy starou smlouvu zrušíte, porovnejte její rozsah s tím, co dnes za srovnatelné pojistné nabízí rizikové životní pojištění, a měňte teprve ve chvíli, kdy máte novou smlouvu potvrzenou.
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