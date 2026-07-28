Kompletní tiskové služby pro firmy: Co všechno můžete pohodlně delegovat?
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Běžné dokumenty nebo smlouvy si v kanceláři vytiskne každý sám. Jakmile ale jde o výroční zprávu, dárkové poukazy, katalog nebo velkoformátový plakát do výlohy, přichází řada na copycentra. V článku se podíváme, jaké tiskové služby firmy nejčastěji svěřují externím partnerům a proč se i menším firmám vyplatí mít na firemní tisk jednoho stálého dodavatele.
Kdy má smysl využít tiskové služby copycentra?
Firemní tiskárna v koutě kanceláře bez potíží zvládne obyčejnou agendu – faktury nebo podklady na poradu si kdokoliv vytiskne za pár vteřin. Jakmile jde ale o reprezentativnější tiskoviny, obyčejná kancelářská technika už nestačí.
Externí partner vám pomůže vytisknout či potisknout:
- výroční zprávy,
- vizitky,
- reklamní materiály (brožury, katalogy, letáky),
- kancelářské vybavení (šanony, pořadače, prezentační desky, obálky),
- polepy na výlohy,
- dárkové poukazy či brandové předměty (hrníčky, trička, čepice).
V copycentru vám navíc poradí s výběrem papíru, typem vazby, laminací, řezáním na přesný formát.
Další samostatnou disciplínou je velkoformátový firemní tisk. Pokud plánujete účast na veletrhu, otevíráte novou pobočku nebo potřebujete vybavit zasedací místnost, neobejdete se bez bannerů, roll-upů či plakátů. Tyto materiály musí odolat manipulaci, slunečnímu záření a občas i nepříznivému počasí. Společnosti poskytující tiskové služby mají technologie, které zaručí, že budou výstupy kvalitní a přesně splní svůj účel.
Grafické služby, které sami nemáte
Ne každá firma má po ruce grafika, který zvládne připravit podklady k tisku. Tiskové centrum proto často tyto služby samo nabízí – upraví barevnost podle vašeho brand manuálu, doladí rozlišení fotografií nebo celý design navrhne od začátku. Firmě stačí popsat záměr, zbytek už zajistí dodavatel.
Pomoc s výběrem materiálů
Firma poskytující tiskové služby vám pomůže vybrat materiál podle toho, kde a jak dlouho má výstup sloužit – což se nejvíce hodí v případě tiskovin do exteriéru. Doporučí využít odolnou síťovinu na větrných místech, laminovanou plachtu tam, kde hrozí déšť, a nehořlavý materiál, pokud to vyžadují bezpečnostní předpisy.
Vy tak nemusíte zjišťovat rozdíl mezi jednotlivými podklady, stačí popsat, k čemu má tiskovina sloužit a kde bude vystavená.
Jeden partner, méně starostí
Platí to v osobním životě i v byznysu. Firma, která tiskové zakázky rozděluje mezi několik dodavatelů, nakonec tráví víc času koordinací než samotným výběrem produktu. Spolupráce s jedním spolehlivým dodavatelem tiskových služeb je praktičtější, protože:
- jednáte stále se stejnými lidmi,
- máte jistotu, že firemní barvy budou stejné napříč tiskovinami,
- nemusíte pokaždé znovu vysvětlovat, jak má výsledek vypadat.
Dodavatel navíc postupem času pozná preference firmy, ať jde o barevnost, formáty nebo oblíbené materiály, díky tomu se vám bude lépe spolupracovat na dalších zakázkách.
U firem, které tisknou pravidelně a ve větších objemech, se navíc často vyplatí domluvit fakturaci jednou za měsíc místo placení každé dílčí objednávky zvlášť, což zjednoduší i účetnictví.
Kompletní přehled toho, co všechno spadá pod firemní tisk a jak taková spolupráce v praxi vypadá, najdete zde – včetně možnosti konzultace konkrétní zakázky nebo expresního tisku.
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