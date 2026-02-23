Poradna: Když odejdu do důchodu o rok dříve, o kolik se mi sníží důchod?
Hana: Vychovala jsem dvě děti a uvažuji o odchodu v červenci do předčasného důchodu, přesně o rok dříve. Zajímalo by mě, jak moc se mi kvůli tomu sníží důchod?
V dotazu neuvádíte, zdali ještě pracujete, nebo jste již na úřadu práce, a ani další bližší informace. Pokud stále pracujete, potom Vám doporučuji nejdříve před odchodem do předčasného důchodu vyčerpat podporu v nezaměstnanosti, na kterou mají občané starší 57 let nárok po dobu 11 měsíců, přičemž samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je v letošním roce výhodnější než v roce 2025. Jestliže byste vydržela ještě pár měsíců v zaměstnání a následně byla 11 měsíců na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, tak byste mohla následně odejít do klasického řádného starobního důchodu bez krácení.
Pokud jste již podporu v nezaměstnanosti vyčerpala nebo ji v příštích měsících vyčerpáte, nebo jestliže chcete odejít do předčasného důchodu a nechcete být již na úřadu práce, tak odejděte do předčasného důchodu nejdříve 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o 360 kalendářních dní se provede krácení za 4 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o celý rok (tj. o 365 kalendářních dní) by se provedlo krácení za 5 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Proč bude předčasný důchod nižší?
Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Předčasný důchod však není oproti řádnému důchodu nižší pouze z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Jestliže přestanete pracovat dříve téměř o celý rok, tak získáte o rok nižší dobu pojištění, než kdybyste pracovala až do dosažení řádného důchodového věku.
Rozhodují i příjmy a doba pojištění
Neexistuje jedno univerzální krácení v korunách. Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % z výpočtového základu za každý interval předčasnosti, proto mají krácení jednotliví žadatelé o předčasný důchod rozdílné v závislosti na konkrétním průběhu pojištění. Při splnění přísných zákonných podmínek lze docílit i polovičního krácení, tuto možnost však při výpočtu níže nebudu zohledňovat, protože podmínky jsou přísné (musí se získat doba pojištění alespoň v rozsahu 45 let a některé náhradní doby pojištění se pro účely nižšího krácení nepočítají).
Praktický výpočet
Paní XY má průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) ve výši 44000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Řádný starobní důchod paní XY při nároku na výchovné na dvě děti by dle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2026 činil 23772 Kč.
Paní AB má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 44000 Kč, získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a odešla do předčasného důchodu dříve o 360 dní. I paní AB uplatní výchovné k důchodu na dvě děti. Dle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2026 bude paní AB přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 21736 Kč.
