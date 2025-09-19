Kdy se bude platit daň z důchodu v roce 2026?
štítky Daně Penze čtení na 3 minuty | přečteno 89×
Starobní důchody nikdy nepodléhají odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Daň z příjmů se však při překročení limitu ze starobního důchodu platí. Pro rok 2026 však dochází ke zvýšení limitu. Kteří důchodci bubou příští rok platit daň z příjmu ze svého důchodu?
Hned v úvodu je nutno zdůraznit, že naprostá většina důchodců nemá žádná daňové starosti a ze svého důchodu neplatí vůbec žádné daně a důchod dostávají v čistém. Dani z příjmu totiž dle § 4, odstavce 1) zákona o dani z příjmů podléhají pouze důchody nad 36násobek platné minimální mzdy v daném roce.
Související
Jak vysoký je příjmový limit v příštím roce?
Pro rok 2026 se přitom zvyšuje minimální mzda o 1600 Kč na 22400 Kč. Limit pro neplacení daně z příjmů se tak zvyšuje na 806400 Kč. Roční důchod nad 806400 Kč se v praxi pobírá zcela ojediněle. Zpravidla se jedná o důchody, které byly vyměřeny v minulosti lidem s nadstandardními příjmy, kteří ještě pracovali na procenta a do řádného starobního důchodu odešli později. Z důvodu vysokého zvyšování minimální mzdy v minulých letech tak klesl počet penzistů, kteří ze svého důchodu odvádí daň z příjmu.
Stotisícový příjem a důchod
Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu přitom platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční důchod. Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň.
Praktický příklad
Pan XY odejde v říjnu 2025 do řádného starobního důchodu. Průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ) má 100000 Kč a získal vysokou dobu pojištění v rozsahu 48 let. Panu XY je přiznán řádný starobní důchod ve výši 34296 Kč.
Sleva na pojistném pro pracující starobní důchodce
V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení a limity pro výkon závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Starobní důchodci mohou pracovat i na smlouvu na plný úvazek s libovolně vysokou mzdou. Zaměstnaní starobní důchodci mají navíc nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Zaměstnanec pobírající řádný starobní důchod tak má vyšší čistou mzdu než jeho kolega v předdůchodovém věku, pokud mají stejně vysokou hrubou mzdu.
Pokles životní úrovně odchodem do důchodu
Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Ze státního důchodu, jak jsme si uvedli výše, se v naprosté většině případů neplatí naprosto žádné daně. Vzhledem k tomu, že důchody jsou vypláceny v čistém a mzda podléhá zdanění, tak klesá životní úroveň odchodem do starobního důchodu méně, než by se mohlo zdát na první pohled. Správné je totiž porovnávat čistou mzdu před odchodem do důchodu a důchod.
Slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci
V případě, že starobní důchodci podávají daňové přiznání, tak uplatňují vždy slevu na poplatníka, tak jako ostatní daňoví poplatníci. Roční sleva na poplatníka činí 30840 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Pokud je tak roční zdanitelný příjem do 205600 Kč, tak z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je roční daň z příjmu nulová. Nárok na slevu na poplatníka mají přitom i předčasní důchodci, kteří mohou podávat daňové přiznání např. z důvodu příjmu z nájmu.