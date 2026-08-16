Poradna: Kolik si dopojistit let?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 1758×
Hana: Budu odcházet do normálního důchodu, dobu pojištění 35 let splňuji. Mám však možnost si dopojistit další roky. Kolik let si mám dobrovolným důchodovým pojištěním dopojistit? Chci si zvýšit důchod co nejvíce.
Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné dosáhnout důchodového věku a získat alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let. Bez současného splnění těchto dvou podmínek nemůže být starobní důchod přiznán. Dle formulace dotazu obě tyto podmínky splňujete a budete mít tedy nárok na řádný starobní důchod. Uvažujete však o dobrovolném důchodovém pojištění a tím zlepšení výpočtu starobního důchodu.
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Institut dobrovolného důchodového pojištění
Formou dobrovolného důchodového pojištění lze zpětně dopojistit evidenci na úřadu práce, která se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely, což předpokládám je i Váš případ. Pokud institut dobrovolného důchodového pojištění využijete, tak si tímto krokem zvýšíte dobu pojištění a osobní vyměřovací základ. Naprostá většina žadatelů však v praxi využívá dobrovolné důchodové pojištění pouze za účelem získání minimální doby pojištění nutné pro přiznání řádného starobního důchodu.
Minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2026
V roce 2026 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 3428 Kč měsíčně, přičemž to odpovídá pouze čtvrtině minimální mzdy. To znamená, že osobní vyměřovací základ se zvýší platbou dobrovolného důchodového pojištění méně, než by se zdálo na první pohled a současně jsou celkové náklady na platbu dobrovolného důchodového pojištění vysoké.
Důchod Vám bude přiznán
Vy máte nárok na řádný starobní důchod, jehož výše bude odpovídat Vašemu konkrétnímu průběhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční řádný starobní důchod. Pokud jste získala nízkou dobu pojištění a máte mezery v pojištění, potom budete mít pravděpodobně podprůměrný starobní důchod. Aktuální průměrný starobní důchod činí necelých 22000 Kč.
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění je drahé
Kdybyste si však zvýšila svoji dobu pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění, potom byste měla vyšší starobní důchod, ale náklady na zvýšení by byly poměrně vysoké, jak jsme si vysvětlili výše.
Důležitost finančního porovnání
Doporučuji Vám si nejdříve vypočítat, s jakou částkou řádného starobního důchodu můžete počítat, pro důchodové rozhodování a finanční plánování je to důležité. Aktuální výpočtová formule starobního důchodu je poměrně příznivá, zejména pro lidi s nižšími příjmy. Např. při získání dobu pojištění pouze v rozsahu 35 let a osobním vyměřovacím základu ve výši 30000 Kč činí řádný starobní důchod 17212 Kč. Vzhledem k tomu, že je při výpočtu starobního důchodu významným způsobem zastoupen prvek solidarity, tak si lidé s nižšími příjmy odchodem do starobního důchodu příliš nepohorší. I tato skutečnost je důvodem, proč se institut dobrovolného důchodového pojištění v praxi využívá zejména pro splnění podmínky minimální doby pojištění a nikoliv za účelem zvyšování starobního důchodu.
Důležitost vlastních úspor a možnost přivýdělku
Protože uvažujete o dobrovolném důchodovém pojištění, tak předpokládám, že máte vlastní úspory, které si můžete použít ke zvýšení životní úrovně v penzi, což je pro Vás velmi důležité. Při finančních problémech si můžete ke svému řádnému starobnímu důchodu přivydělat, oblíbený je zejména přivýdělek na dohodu o provedení práce.
Závěrem
Pokud splňujete podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu, potom bude pro Vás finančně lepší, když vlastní finanční úspory použijete ke zvýšení své životní úrovně než pro zpětné doplacení dobrovolného důchodového pojištění pro období nezaměstnanosti, které se Vám již pro důchod nepočítá.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu