Poradna: Jak to budu mít s důchodem, narodil jsem se v roce 1964?
Jindřich: Narodil jsem se v únoru 1964. Do důchodu chci odejít co nejdříve. Jaké mám možnosti? Co mám udělat, abych se vyvaroval nějaké chybě, která by mi snižovala důchod?
Narodil jste se v roce 1964, takže dle přílohy zákona o důchodovém pojištění je Váš řádný důchodový věk 64 let a 10 měsíců. Do řádného starobního důchodu tak můžete odejít v prosinci 2028. Přesný termín závisí na konkrétním dnu narození v únoru. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné splnit podmínku minimální doby pojištění, která činí 35 let.
Související
Termín předčasného důchodu
Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při případném odchodu do předčasného důchodu je vhodné si pohlídat termín odchodu do předčasného důchodu, aby kvůli několika dnům navíc nebylo krácení zbytečně vyšší. Nárok na přiznání předčasného důchodu vzniká, jestliže je získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Kontrola průběhu pojištění
Základním krokem při důchodovém rozhodování by měla být vždy kontrola průběhu pojištění. Zjednodušeně řečeno, zdali údaje v databázi České správy sociálního zabezpečení odpovídají skutečnosti. V IOLDP (Informativním osobním listu důchodového pojištění), o který je možné si snadno zažádat (i online), jsou uvedeny všechny data, která má ČSSZ k dispozici. Případné nesrovnalosti je vhodné vyřešit a vydokladovat. Pokud by nebylo při výpočtu starobního důchodu zohledněno nějaké období, např. z důvodu že některý z bývalých zaměstnavatelů si nesplnil své zákonné povinnosti, tak by byl starobní důchod zbytečně nižší. Prvotním krokem tedy je si zajistit, aby při výpočtu důchodu byla započítána veškerá doba pojištění a veškeré rozhodné příjmy.
Řádný důchod je vyšší než předčasný
V dotazu uvádíte, že chcete přestat co nejdříve pracovat. Předpokládám, že tedy přemýšlíte o předčasném důchodu. Pokud zvolíte odchod do předčasného důchodu, tak počítejte nejenom s výše uvedeným krácením za předčasnost, ale i se získáním nižší doby pojištění, než kdybyste pracoval až do dosažení řádného důchodového věku. Získaná doba pojištění, která se při výpočtu starobního důchodu počítá v celých ukončených letech, hraje přitom při samotném výpočtu starobního důchodu důležitou roli.
Omezení výdělku
Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, možnosti přivýdělku jsou tak značně omezené, lze pracovat např. na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Omezení ohledně přivýdělku v předčasném důchodu platí do dosažení řádného důchodového věku, následně je možné mít libovolný příjem. Do dosažení řádného důchodového věku mají navíc předčasní důchodci omezenu valorizaci svého důchodu, když se jim zvyšuje pouze základní výměra důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv.
Závěrem
Před určením termínu odchodu do důchodu Vám doporučuji si zkontrolovat průběh pojištění a alespoň orientačně si spočítat, jak vysoký důchod budete mít při různých termínech předčasného důchodu a řádný starobní důchod, abyste při důchodovém rozhodování zohlednil i finanční aspekt. Přestože je samozřejmě předčasný důchod nižší než řádný důchod, tak může být pro některé žadatele zajímavým řešením jejich životní situace, ať už ze zdravotních, rodinných či osobních důvodů.