Jak se nejlépe ochránit před inflací?
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Kdo se věnuje dlouhodobě investování a problematice spoření, se s železnou pravidelností setkal s otázkou, jak ochránit svoje peníze před inflací. Inflace pomalu, ale jistě znehodnocuje naše úspory. Život člověka se tak dá vnímat jako boj s inflací. Jak se tedy nejlépe ochránit?
Nejlepší investice je do sebe
Nepříjemná pravda, kterou málokdo chce slyšet, je ta, že nejlepší ochrana před inflací není nákup zlata nebo nějakého zázračného finančního aktiva, ale především investice do sebe, která umožní zvýšení osobních příjmů. Cesta boje proti inflaci vede primárně skrze zvýšení příjmu.
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Kdybychom se rozhodli investovat například 100000 korun ročně a podařilo se nám zhodnotit tuto investici o 10 % za rok, tak bychom inflaci tento rok porazili. Avšak náš zisk by byl asi 833 korun měsíčně bez daně. Člověk, který se rozhodne jednou za měsíc si přivydělat na brigádě o víkendu, si vydělá víc než investicí. Obdobné výpočty lze aplikovat, když člověk povýší v práci. První rada v boji proti inflaci je kariérní růst.
Nemovitost a síla hypotéky
Druhou možností, kterou intuitivně využívá velká část populace, je nákup nemovitosti skrze hypotéky. Ceny nemovitostí mají v dlouhodobém trendu tendenci růst. Pokud člověk není nemovitostní spekulant a kupuje nemovitost, aby ji držel minimálně 10 let, tak se před inflací zcela jistě ochrání. Hypotéka má v sobě pákový efekt, který by si normální člověk nemohl dovolit při investování. A v tom je její síla při ochraně před inflací.
Navíc kupec nemovitosti dělá přesně to, co je velmi těžké u investic, a to je pravidelnost. Každý měsíc zaslaná částka do banky na splátku hypotéky je pravidelná investice. Právě pravidelnost je přitom jedním z důležitých způsobů, jak dlouhodobě chránit peníze před inflací.
Akcie jako podíl ve firmě
Nákup akcií je totiž nejsilnějším prostředkem proti inflaci. Nákup akcie totiž neznamená jen investovat nějaké peníze, ale především to, že akcie je podíl ve firmě. Pokud inflace roste, firmy mohou zvyšovat ceny svých výrobků a služeb, a tím zvyšovat nominální tržby. To ale samo o sobě neznamená růst zisku, protože současně mohou růst také jejich náklady. Tento druh ochrany před inflací je složitý v tom, že kromě pravidelnosti vyžaduje i dostatečně velkou znalost.
Je důležité znát svůj investiční horizont a tomu přizpůsobit výběr akcií. Pokud se chceme ochránit před inflací, tak by jádro portfolia měly tvořit především firmy s velkým pricing powerem, které jsou schopny dobře přenášet inflaci na zákazníka. To jsou většinou firmy, o kterých se moc dnes nemluví, ale jedná se klasicky o potravinářské, distribuční nebo farmaceutické firmy. Tedy velmi málo záživné investování, které neslibuje horentní zisky, ale nabízí stabilitu pozvolného růstu.