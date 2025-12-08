Poradna: Narodila jsem se v roce 1965, jaké mám důchodové možnosti?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 55×
Edita: Jsem ročník narození 1965 a vychovala jsem jedno dítě. Jak to mám s řádným důchodem, předčasným důchodem nebo předdůchodem? Co pro mě jednotlivé důchodové možnosti znamenají? Práce mě už hodně vyčerpává, takže bych ráda šla do důchodu co nejdříve, ale nechci mít zase příliš nízký důchod.
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1965 a vychovala jste jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk 65 let, jak vyplývá z přílohy zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Do řádného starobního důchodu tak můžete odejít v roce 2030, přesné datum závisí na konkrétním dni Vašeho narození, který v dotazu neuvádíte.
Související
Odchod do předčasného důchodu
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Takže do předčasného důchodu byste mohla případně odejít nejdříve v roce 2027, konkrétní termín opět závisí na přesném dni Vašeho narození. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a nikoliv přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní se totiž provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Výhoda odchodu do řádného důchodu
Jestliže odejdete až do řádného starobního důchodu, tak budete mít pochopitelně vyšší řádný starobní důchod, v porovnání s odchodem do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky poměrně výrazně. Navíc budete mít z důvodu příjmu ze zaměstnání vyšší měsíční příjem i v předdůchodovém věku, neboť mzda ze zaměstnání je značně vyšší než starobní důchod. Pokud však z různých důvodů nebudete moci pracovat až do řádného starobního důchodu, potom může být pro Vás předčasný důchod řešením Vaší životní situace. Kromě nižšího starobního důchodu z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu však počítejte do dosažení řádného důchodového věku i s omezenou valorizací měsíčního důchodu a případným značným omezením výdělečné činnosti.
Předdůchod pouze z doplňkového penzijního spoření
Pokud máte dostatečné vlastní finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, potom můžete případně odejít i do předdůchodu, a to nejdříve v 60 letech, což už nyní můžete. Do předddůchodu je možné odejít nejdříve o pět let dříve před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Muž narozený v roce 1965 má řádný důchodový věk rovněž 65 let jako Vy, proto 60 let. V předdůchodu byste tedy čerpala vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy a zdravotní pojištění za Vás bude během čerpání předdůchodu platit stát a období čerpání předdůchodu se bude považovat za vyloučenou dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. Když však začnete čerpat předdůchod, tak se při dostatečných úsporách na smlouvě vyhnete trvale krácenému předčasnému důchodu a případně budete moci přestat dříve pracovat, na druhou stranu však vyčerpáte své úspory ještě před odchodem do důchodu, přičemž primárním cílem úspor na penzi je využití těchto finančních prostředků až v důchodovém věku, kdy klesá životní úroveň.
Závěrem
Každá z výše uvedených variant má své výhody a nevýhody, záleží na Vašich preferencích a celkové životní situaci. Pouze z finančního hlediska by pro Vás bylo nejvýhodnější pracovat až do řádného důchodového věku. Do důchodového rozhodování však vstupují i jiné parametry jako je osobní, rodinná, zdravotní, majetková a pracovní situace.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2026
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy v roce 2026