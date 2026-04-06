Poradna: Mohu přestat pracovat 4 roky před důchodem?
Věra: Do normálního důchodu mi chybí lehce přes čtyři roky. Chtěla bych co nejdříve přestat pracovat a přitom mít nějaký příjem. Známá mi říká, ať jdu na úřad práce. Co by to pro mě znamenalo?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Jakmile odejdete do předčasného důchodu, tak budete dostávat pravidelný měsíční důchod od státu a nebudete bez finančních prostředků. V případě volby do předčasného důchodu Vám doporučuji odejít do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, neboť krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní a při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve by bylo krácení kvůli pár dnům zbytečně vyšší.
Související
Podpora v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců
Vzhledem k tomu, že jste starší 57 let, tak budete mít v případě evidence na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je v letošním roce výhodnější, než tomu bylo ještě v loňském roce. Během evidence na úřadu práce byste tedy byla finančně zajištěna právě podporou v nezaměstnanosti, přičemž evidence na úřadě práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se hodnotí do doby pojištění ovlivňující samotnou částku předčasného důchodu jako náhradní doba pojištění. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají žadatelé, kteří získali v posledních dvou letech dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců. Při vyčerpání nároku na podporu v nezaměstnanosti můžete skutečně skončit v zaměstnání necelé 4 roky před dosažením řádného důchodového věku a přitom být finančně zajištěna.
Co takhle zkrácený úvazek?
Volba předčasného důchodu znamená trvale nižší měsíční důchod. Při odchodu do předčasného důchodu dříve než 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku budete mít Váš měsíční důchod značně nižší, než byste měla řádný starobní důchod, pokud byste pracovala až do dosažení řádného důchodového věku. Možná by pro Vás mohlo být řešením pracovat do dosažení řádného důchodového věku na zkrácený úvazek, neboť ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění a takové zaměstnání má pozitivní vliv na celkovou dobu pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu.
Možnost přivýdělku k předčasnému důchodu
Jestliže již v žádném případě nemůžete déle pracovat a zkrácený úvazek pro Vás nepřichází do úvahy, protože takovou pracovní možnost ve svém okolí nemáte, tak může být pro Vás konec v zaměstnání necelé 4 roky před dosažením řádného důchodového věku zajímavým řešením. Jakmile vyčerpáte podporu v nezaměstnanosti a budete již pobírat předčasný důchod, tak si budete moci případně k předčasnému důchodu přivydělat. Předčasní důchodci však nesmí mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. V praxi si tak předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu. V roce 2026 se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 11999 Kč a méně. Po dosažení řádného důchodového věku je již možné mít libovolně vysoký příjem ze zaměstnání.
Závěrem
Když přestanete pracovat necelé čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku, tak budete nejdříve pobírat 11 měsíců podporu v nezaměstnanosti a následně odejdete necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku do předčasného důchodu. Po celé toto období tedy budete mít nějaký pravidelný měsíční příjem (nejdříve podporu v nezaměstnanosti a následně předčasný důchod). Při volbě předčasného důchodu je potřeba pamatovat na to, že předčasný důchod je trvale krácený, předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenou valorizaci důchodu a omezené možnosti vlastního příjmu.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu OSVČ