Poradna: Za dva měsíce mi končí podpora a do důchodu čtyři roky, co teď?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 16867×
Bohdan: V bývalém zaměstnání jsem dostal výpověď a jsem na úřadu práce, nové zaměstnání jsem stále nenašel. Podpora mi skončí už za dva měsíce a do normálního důchodu můžu odejít až za čtyři roky, co mám dělat?
Řádný důchodový věk se liší dle ročníku narození (u žen i dle počtu vychovaných dětí) a je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění. Do předčasného důchodu je potom možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že řádného důchodového věku dosáhnete za čtyři roky a do předčasného důchodu můžete odejít přibližně za rok, tak potřebujete aktuálně vyřešit jeden rok.
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Výrazné snížení nároků na zaměstnání
Hledání nového zaměstnání v předdůchodovém věku je mimořádně náročné a těžké. Vzhledem k tomu, že jste již cca devět měsíců na úřadu práce a nové zaměstnání se Vám nepodařilo najít, tak je to pro Vás nyní hodně složité. I když to bude znít pouze jako fráze, tak je pro Vás nyní nejdůležitější zůstat optimistický a hledání nového zaměstnání maximálně zintenzivnit. Chybí Vám zaměstnáním získat pouze jeden rok. To je poměrně krátká doba, takže případné dojíždění, nízká mzda nebo nevyhovující zaměstnání by mělo jít ve Vašem rozhodování stranou. Pokud se Vám za těchto snížených podmínek podaří najít nové zaměstnání, se kterým nebudete spokojen, tak to berte jako přechodné období a mějte na paměti, že za rok půjdete do předčasného důchodu a budete mít konečně volno.
Neúspěšné hledání nového pracovního místa
V případě, že se Vám nepodaří najít žádné zaměstnání, potom to pro Vás bude samozřejmě obtížnější. Možností je žádání o sociální dávky, v takovém případě však budete muset splnit zákonné podmínky. I když však nebudete v hledání nového zaměstnání úspěšný, tak stále buďte v evidenci na úřadu práce.
Výhody evidence na úřadu práce
Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a je tak vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny, což je velmi důležité, vždyť osoby bez zdanitelných příjmů si musí v roce 2026 samy platit zdravotní pojištění ve výši 3024 Kč měsíčně. Jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely se navíc započítává nejenom období, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.
Můžete čerpat předdůchod?
Pokud si spoříte v doplňkovém penzijním spoření, potom je případnou možností i čerpání předdůchodu, musíte jej však čerpat alespoň dva roky a peníze se vyčerpají ještě před odchodem do důchodu. Výhodou předdůchodu je vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny (to však i evidencí na úřadu práce) a období předdůchodu se hodnotí jako vyloučená doba pojištění. U evidence na úřadu práce závisí pro účely hodnocení jako vyloučené doby pojištění, zda se dané období počítá jako náhradní doba pojištění, či nikoliv.
Závěrem
Do řádného důchodu máte ještě poměrně daleko, do předčasného důchodu však můžete odejít již přibližně za rok. Nejlepší by pro Vás pochopitelně bylo, kdybyste našel nové zajímavé pracovní uplatnění a mohl odejít až do řádního starobního důchodu. Pokud se Vám podaří najít pouze práci, která je hodně vzdálená Vašim pracovním představám, tak to berte jako roční přechodné období, než budete moci odejít do předčasného důchodu.