Výpovědní lhůta a mzda
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V případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele pro nadbytečnost běží standardní dvouměsíční výpovědní lhůta, během které pochopitelně dostává zaměstnanec standardní mzdu, nedochází k žádnému krácení mzdy. Dohodou však může být pracovní poměr ukončen ihned.
Zaměstnavatelé musí při ukončení pracovního poměru dodržovat ustanovení zákoníku práce a nemohou pracovní poměr ukončit bezdůvodně ze dne na den. Nejčastějším výpovědním důvodem je výpověď pro nadbytečnost dle § 52 odstavce c) zákoníku práce. V takovém případě běží zaměstnanci klasická dvouměsíční výpovědní lhůta. Během výpovědní lhůty je zaměstnanec klasicky pojištěn a odvádí ze své hrubé mzdy přímé daně, tak jako v předcházejících měsících.
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Dvouměsíční výpovědní lhůta
Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží, a případně může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany, přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Dle § 51 zákoníku práce přitom dvouměsíční výpovědní doba začíná dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně, a končí dnem, který se s tímto dnem číslem shoduje. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec výpovědní doby na poslední den měsíce.
Praktický příklad
Pan Tomáš obdržel od svého zaměstnavatele výpověď 24. července, takže výpovědní lhůta poplyne do 24. září a potrvá tedy dva měsíce. Během výpovědní doby bude mít pan Tomáš nárok na standardní mzdu, z důvodu obdržení výpovědi nedochází k žádnému automatickému snížení mzdy.
Pozor na ukončení pracovního poměru dohodou
Pracovní poměr může být ukončen i vzájemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zatímco výpověď je jednostranný právní akt, tak vzájemná dohoda je dvoustranný právní akt a musí s ní souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel. Vzájemnou dohodou může být přitom pracovní poměr ukončen v podstatě ihned. S nevyhovujícími podmínkami vzájemné dohody se rozhodně zaměstnanci nevyplácí souhlasit.
Někteří zaměstnavatelé nemají v praxi zájem na tom, aby zaměstnanec byl ještě dva měsíce v zaměstnání, takže chtějí pracovní poměr ukončit vzájemnou dohodou i za cenu „proplacení“ měsíců navíc. Takový postup je pro zaměstnance výhodný. Jednorázově obdrží zajímavou finanční částku a může přestat dříve pracovat. Chodit do zaměstnání ve výpovědní době není v praxi jednoduché pro zaměstnance ani pro zaměstnavatele.