Poradna: Práci již nezvládám, kdy mám odejít do důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 5854×
Marie: Narodila jsem se v dubnu 1967 a vychovala jsem dvě děti. Mám zdravotní problémy, přesto pracuji již čtyři roky na zkrácený úvazek, ale už to nezvládám, takže se budu chtít evidovat na úřadu práce, alespoň do června 2028 chci v práci vydržet. Chtěla bych odejít až do řádného důchodu, abych ho neměla krácený. Jaké mám možnosti? Co bude nejlepší?
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1967 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk dle přílohy číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 65 let a 2 měsíce, to vše dle aktuálně platné legislativy. Do řádného starobního důchodu můžete odejít v červnu 2032, přesné datum závisí na konkrétním dni narození.
Odchod do předčasného důchodu
Do předčasného důchodu můžete dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy v červnu 2029. Vzhledem k tomu, že se krácení u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné do předčasného důchodu odejít nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, a nikoliv přesně o tři roky dříve.
Evidence na úřadu práce po dobu 11 měsíců
Jestliže byste v práci vydržela ještě do konce června 2028 a následně se evidovala na úřadu práce, potom byste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců (do konce května). Během pobírání podpory v nezaměstnanosti byste si zvyšovala dobu pojištění pro výpočet důchodu (z 80 %), protože by se toto období hodnotilo jako náhradní doba pojištění, a současně byste měla příjem formou podpory v nezaměstnanosti. Zdravotní pojištění by za Vás platil stát. Od června 2029, tedy po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, byste již však neměla žádný vlastní příjem. Při splnění zákonných podmínek byste mohla pobírat sociální dávky.
Odchod do řádného důchodu
Jestliže byste vyčerpala podporu v nezaměstnanosti a následně jste byla na úřadu práce tři roky bez peněz a teprve poté odešla do řádného starobního důchodu, tak byste se sice vyhnula krácení za předčasnost, ale tři roky byste byla bez peněz. Odchod až do řádného starobního důchodu v situaci, kdy byste nepracovala a ani nepobírala podporu v nezaměstnanosti, není výhodný. Lepší je odejít do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a pobírat předčasný důchod, a to i za cenu nižšího měsíčního důchodu. Např. při předčasném důchodu ve výši 17500 Kč se za tři roky obdrží souhrnný důchod ve výši 630000 Kč a získá se „finanční náskok“, který se následně postupně smazává vyšším řádným starobním důchodem. Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem je vyšší, než se na první pohled zdá, ale kdo nemá žádný vlastní příjem, ten volí v praxi předčasný důchod i za cenu nižšího důchodu.
Kdy zvolit řádný důchod?
Jestliže byste mohla pracovat až do řádného důchodu, a to i za cenu nižší mzdy při práci na zkrácený úvazek, potom by byl pro Vás odchod do řádného důchodu výhodný, protože byste se vyhnula krácení za předčasnost a současně byste stále měla příjem ze zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se výše osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy za odpracované roky) vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986, tak několik příjmově horších let sníží osobní vyměřovací základ méně, než se zdá na první pohled, protože každý odpracovaný rok má stejnou váhu.
Závěrem
Jestliže nebudete moci v žádném případě pracovat až do řádného důchodu, tak bude pro Vás vhodné přestat pracovat tak, abyste následně byla 11 měsíců na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti a následně odešla do předčasného důchodu nejdříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Z finančního hlediska je lepší začít pobírat předčasný důchod, než být v evidenci na úřadu práce další tři roky bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a odejít až do řádného starobního důchodu.
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu