Poradna: Předčasný důchod o tři roky dříve ve výši 20000 Kč
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 2759×
Josef: Koncem příštího roku budu moci jít do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu. Rozhoduji se, zdali do předčasného důchodu půjdu. Shromažďuji si veškeré příjmy. Jakou bych musel mít průměrnou mzdu, abych dosáhl na předčasný důchod alespoň ve výši 20000 Kč. Pokud mi to finančně nevyjde, tak budu muset jít až do normálního důchodu.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V případě odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky se však provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Lepší je tedy odejít do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, protože se v takovém případě provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní. Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a špatné načasování odchodu do předčasného důchodu zbytečně snižuje měsíční částku důchodu.
Související
Vstupní parametry pro výpočet předčasného důchodu
Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění v celých ukončených letech a právě krácení za předčasnost. Pro názornost Vám v tabulce níže vypočítáme varianty, kdy činí předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve právě o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, požadovanou částku 20000 Kč. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026. Při výpočtu předčasného důchodu nepočítáme s výchovným na děti, na které mají v naprosté většině případů nárok ženy.
- Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá mzda za odpracované roky, přičemž při výpočtu důchodu v roce 2026 se budou hodnotit rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025, když dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.
- Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba). Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Předčasný důchod
|61050 Kč
|44 let
|20000 Kč
|64970 Kč
|43 let
|20000 Kč
|69157 Kč
|42 let
|20000 Kč
Z tabulky vidíme, že dosáhnout na předčasný důchod ve výši 20000 Kč při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve je náročné a vyžaduje to nadprůměrné příjmy.
Standardní versus poloviční krácení
Při výpočtu předčasného důchodu v tabulce výše počítáme s klasickým krácením ve výši 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Žadatelé o předčasný důchod s vysokou dobou pojištění v rozsahu 45 let mají nárok na poloviční krácení. Do nutné doby pojištění pro nižší krácení u předčasného důchodu se však nezapočítávají všechna náhradní doby pojištění, takže splnit tuto zákonnou podmínku je složité.
Řádný důchod je vždy vyšší
Jestliže se nakonec rozhodnete odejít do řádného starobního důchodu, protože si nebudete moci z finančních důvodů odchod do předčasného důchodu dovolit, tak budete mít měsíční důchod vyšší více, než by se na první pohled mohlo zdát. Při volbě řádného starobního důchodu se totiž vyhnete krácení za předčasnost a současně prací až do dosažení řádného důchodového věku získáte vyšší dobu pojištění, přičemž každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli, jak je mimo jiné vidět i z tabulky výše.