Poradna: Nečekaná výpověď tři roky před důchodem
Šárka: Pro zaměstnavatele jsem pracovala téměř 25 let a už jsem si myslela, že v práci vydržím až do důchodu. Nemile mě proto překvapilo, že jsem dostala výpověď. Nečekala jsem to a teď nevím, co mám dělat. Asi půjdu do předčasného důchodu, do důchodu mi chybí přes tři roky. Kdy a za jakých podmínek by pro mě platil předčasný důchod?
Do předčasného důchodu budete moci případně odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vzhledem k tomu, že při výpočtu předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je případně vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a nikoliv přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku, což je nejdřívější možný termín odchodu do předčasného důchodu.
Přestože je situace lidí v předdůchodovém věku na trhu práce složitější, tak to samozřejmě neznamená, že musíte automaticky odejít do předčasného důchodu. Nevím, zdali ještě chcete pracovat, jak se cítíte po zdravotní stránce, jak případně vysoké máte vlastní úspory na penzi a další rozhodností skutečnosti, které významně ovlivňují důchodové rozhodování každého občané v předdůchodovém věku.
I v předdůchodovém věku je možné najít novou zajímavou práci
Jestliže ještě chcete pracovat, tak Vám doporučuji být velmi aktivní a rozhodně to nevzdávat předem. Možná budete překvapena, jaké pracovní možnosti budete mít. Situace samozřejmě závisí na Vašich pracovních znalostech, zkušenostech, chuti pracovat a pracovní situaci ve Vašem okolí. Pokud to však nezkusíte, tak nebudete vědět, rozhodně není dobré se nechat odradit předem.
Evidence na úřadu práce
Jestliže si chcete hledat nové zaměstnání nebo chcete odejít do předčasného důchodu, tak je vhodné se evidovat na úřadu práce. Během evidence na úřadu práce budete mít po dobu 11 měsíců nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebudete tedy bez finančních prostředků. Navíc se Vám období evidence na úřadu práce bude započítávat do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu. Evidencí na úřadu práce si tak snížíte krácení za předčasnost a zvýšíte dobu pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu.
Složitá ale řešitelná situace
Přestože obdržet výpověď v předdůchodovém věku od zaměstnavatele, pro kterého jste velmi dlouho pracovala je lidsky velmi nepříjemné, tak je daná situace pro Vás stále relativně snadno řešitelná. I když již nebudete chtít pracovat pro nového zaměstnavatele a ani nebudete z osobních důvodů chtít být na úřadu práce, tak budete moci v brzké době odejít do předčasného důchodu, protože splňujete věkovou podmínku. Pokud by Vám do řádného důchodového věku chybělo třeba šest let, tak by to pro Vás bylo výrazně složitější.
Jak si zajistíte vyšší měsíční důchod?
Jestliže ještě před odchodem do předčasného důchodu vyčerpáte podporu v nezaměstnanosti, na kterou máte po tolika odpracovaných letech nárok, tak budete mít předčasný důchod vyšší, protože si snížíte krácení za předčasnost a pravděpodobně zvýšíte i dobu pojištění. Doba pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se počítá v celých ukončených letech, proto záleží na Vašem konkrétním průběhu pojištění, zdali se tímto způsobem ukončí další rok pojištění. V případě, že byste si našla novou práci, tak byste mohla odejít až do řádného starobního důchodu, čímž byste měla nejenom nejvyšší státní důchod, ale současně by Vaše aktuální životní úroveň byla nejvyšší, protože byste měla mzdu z nového zaměstnání.