Poradna: Jak vysoký vdovecký důchod dostanu po manželce?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 22648×
Radek: Manželka měla starobní důchod ve výši 19140 Kč. Bude se mi počítat vdovecký důchod z této částky? Jakou částku důchodu mohu očekávat?
Vzhledem k tomu, že Vaše manželka již pobírala starobní důchod, tak Vám bude v každém případě vdovecký důchod přiznán. Podmínky pro přiznání vdoveckého důchodu jsou ve Vašem případě splněny. Ze zákona se vdovecký důchod pobírá standardně jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek, např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislého rodiče při splnění zákonných podmínek a nejčastěji dosažení požadovaného věku.
Související
Podmínky pro další výplatu vdoveckého důchodu
V dotazu neuvádíte bližší informace, takže nevím, zdali budete některou ze zákonných podmínek pro výplatu vdoveckého důchodu po uplynutí jednoho roku splňovat. Doporučuji Vám se detailněji podívat na § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., kde jsou všechny podmínky uvedeny, případně můžete Váš dotaz upřesnit. Pokud byste nesplnil věkovou podmínku, pravděpodobnost, že ji splníte, je však velká, tak může být výplata vdoveckého důchodu následně obnovena. Pro obnovu výplaty vdoveckého důchodu je nutné splnit některou ze zákonných podmínek v obnovovací lhůtě. Jestliže byste splnil věkovou podmínku do pěti let od skončení výplaty vdoveckého důchodu, tak by se Vám na základě podané žádosti výplata obnovila.
Výše vdoveckého důchodu
Samostatný výpočet vdoveckého důchodu je stejný jako výpočet vdovského důchodu. To znamená, že procentní výměra vdoveckého důchodu činí 50 % starobního důchodu zemřelé manželky. Pokud Vaše manželka pobírala starobní důchod, tak se procentní výměra vdoveckého důchodu bude vypočítávat z procentní výměry starobního důchodu, tedy částky ponížené o základní výměru důchodu, která v roce 2025 činila 4660 Kč a v roce 2026 činí 4900 Kč.
Praktický příklad
Zemřelá manželka pana XY pobírala v roce 2026 měsíční starobní důchod ve výši 19140 Kč (základní výměra 4900 Kč a procentní výměra 14240 Kč). Pan XY ještě nepobírá svůj vlastní starobní důchod. Panu XY bude tedy přiznán vdovecký důchod ve výši 12020 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 7120 Kč (14240 Kč × 50 %)).
Souběh dvou důchodů
Jestliže však pobíráte již svůj vlastní starobní důchod, tak se uplatní pravidla pro souběh dvou důchodů. V takovém případě náleží v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry daného důchodu, základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Většinou je vyšší vlastní starobní důchod a vdovecký důchod je v takovém případě výrazně nižší.
Praktický příklad
Pan YX pobírá vlastní starobní důchod ve výši 22200 Kč. Zemřelá manželka pobírala v roce 2026 starobní důchod ve výši 19140 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 14240 Kč). Z vdoveckého důchodu tak náleží panu YX částka 3560 Kč (7120 Kč × 50 %). Plná procentní výměra vdoveckého důchodu je 7120 Kč (tj. 50 % z 14240 Kč), při snížení na polovinu je to vypočtených 3560 Kč. Souhrnný měsíční důchod pana YX tak bude 25760 Kč (22200 Kč + 3560 Kč).
Závěrem
Váš vdovecký důchod se bude vypočítávat z důchodu, který pobírala Vaše manželka. Váš průběh pojištění samotný výpočet nikterak neovlivňuje. Zásadní vliv na měsíční částku vdoveckého důchodu má skutečnost, zdali již Vy sám pobíráte vlastní starobní důchod či nikoliv. V případě nároku na dva důchody by se totiž uplatnila zákonná pravidla pro souběh dvou důchodů.
