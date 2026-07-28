Jak vysoké je odstupné a kdy se dostane?
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V případě obdržení výpovědi pro nadbytečnost náleží zaměstnanci odstupné. Jak je to však v případě ukončení zaměstnání na základě dohody? Jak je odstupné vysoké a kdy se dostane na účet?
Obdržení výpovědi pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu (nejčastěji právě pro nadbytečnost zaměstnance), je samozřejmě nepříjemné. Alespoň částečně však toto zklamání a roztrpčení snižuje zákonné odstupné, na které má zaměstnanec v takových případech nárok. Výše odstupného závisí na délce zaměstnání a je upraveno v § 67 zákoníku práce.
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Zákonné odstupné činí nejméně:
- jednonásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok,
- dvojnásobek průměrného výdělku, pokud trval alespoň jeden rok a méně než dva roky,
- trojnásobek průměrného výdělku, pokud trval alespoň dva roky.
Jak je to v případě vzájemné dohody?
Jestliže zaměstnanec dostal výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo z důvodu nadbytečnosti, tak náleží zákonné odstupné. Pokud však dochází k rozvázání pracovního poměru ze stejných důvodů vzájemnou dohodou, tak odstupné rovněž náleží. V písemné dohodě je potřeba konkrétní důvod uvést.Kolektivními smlouvami mohou být v praxi samozřejmě sjednány ještě výhodnější podmínky pro zaměstnance v případě obdržení výpovědi, na které nenese vinu. V zákoníku práce je definováno legislativní minimum.
Kdy se odstupné obdrží?
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit odstupné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.
I při obdržení odstupného se neodkládá evidence na úřadu práce
Po skončení pracovního poměru je vhodné se registrovat co nejdříve na úřadu práce. Obdržení odstupného neposouvá výplatu podpory v nezaměstnanosti, takže v prvních měsících po skončení zaměstnání je paradoxně finanční situace dobrá. Jestliže se podaří rychle najít práci, tak rodina nepocítí žádný finanční propad, dokonce si polepší.
Pracovně-právní ochrana, nárok na vysoké nemocenské dávky, výhodnější výpočet důchodu a podpory v nezaměstnanosti, to jsou jenom některé z výhod, které mají zaměstnanci oproti OSVČ. Zatímco zaměstnancům v případě obdržení výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, kdy stále dostávají normální mzdu, obdrží zákonné odstupné a mají nárok na poměrně vysokou podporu v nezaměstnanosti, tak OSVČ v případě problémů v podnikání končí velmi rychle téměř bez jakéhokoliv finančního plnění a v některých případech dokonce s dluhy.
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