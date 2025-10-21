Nemocenská zaměstnanců v roce 2026
Zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu mají v případě nemoci nárok od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti na nemocenskou, kterou vyplácí místně příslušná OSSZ. Částka nemocenské přitom závisí na dosahovaném předchozím příjmu. Jak se bude nemocenská počítat v roce 2026?
Při výpočtu nemocenské platí pravidlo, že čím vyšší rozhodné příjmy v předchozím období, tak tím vyšší nemocenská. Podmínkou pro výplatu nemocenské je výkon zaměstnaní zakládajícího účast na nemocenském pojištění, což je při práci na normální pracovní smlouvu vždy splněno, i při práci na zkrácený úvazek.
Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění (včetně nemocenského pojištění) 7,1 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % na sociálním pojištění za zaměstnance odvádí jejich zaměstnavatel. Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty jako je tomu při výpočtu daně z příjmu, takže dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou zaplatí na sociálním pojištění (včetně nemocenského) pojištění stejně vysokou částku.
Rozhoduje průměrná hrubá mzda
Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je průměrná hrubá mzda za předchozí období, zpravidla 12 kalendářních měsíců. Z rozhodné průměrné mzdy se vypočítá denní vyměřovací základ, který se následně redukuje. V první redukční hranici se započítává z 90 %, ve druhé redukční hranici z 60 % a ve třetí redukční hranici z 30 %. K částce denního vyměřovacího základu nad třetí redukční hranici se při výpočtu nemocenské nepřihlíží.
- první redukční hranice v roce 2026 je do 1633 Kč
- druhá redukční hranice je od 1633 Kč do 2449 Kč
- třetí redukční hranice je od 2449 Kč do 4897 Kč
Sazba nemocenské dle délky nemoci
Částka nemocenské závisí na délce pobírání nemocenské, když v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech již 66 % a následující dny dokonce 72 %.
Praktický výpočet
Zaměstnanec Roman má hrubou mzdu ve výši 63000 Kč. Nárok na nemocenskou bude mít celkem 70 dní. Jak vysokou celkovou nemocenskou pan Roman dostane?
- Denní vyměřovací základ (neredukovaný) je 2071,23 Kč (63000 Kč × 12 měsíců/365 dní).
- Zápočet z první redukční hranice činí 1469,70 Kč a ze druhé 262,94 Kč, denní vyměřovací základ není vyšší než 2449 Kč, takže z třetí redukční hranice se nepočítá ničeho.
- Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1733 Kč (1469,70 Kč + 262,94 Kč).
- Denní nemocenská v prvních 16 dnech bude 1040 Kč, denní nemocenská v dalších 30 dnech již 1144 Kč a denní nemocenská v dalších dnech 1248 Kč.
- Celková částka nemocenské za 70 dní nároku na nemocenskou činí 80912 Kč.
